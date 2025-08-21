Син ексдиректора Рівненської АЕС Євген Павлишин відбувся умовним терміном за те, що забив до смерті пенсіонерку

Євген Павлишин. Фото: кадр із відео

Прокуратура оскаржила надто м’який вирок у справі про побиття двох жінок на Рівненщині, одна з яких згодом померла. Обвинуваченим у цій справі є син колишнього генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина — Євгеній.

Про це повідомляє пресслужбу Офісу Генпрокурора та "Рівненська правда".

Яке покарання вимагає прокуратура для Павлишина?

"Прокурори Офісу Генерального прокурора подали апеляційну скаргу на вирок Володимирецького районного суду Рівненської області, яким обвинуваченого засуджено за побиття двох жінок, одна з яких згодом померла у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав Павлишина винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

"Призначене покарання — два роки позбавлення волі із звільненням від відбування з випробувальним строком на два роки. За хуліганство його звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", — зазначають в прокуратурі.

Прокуратура вважає таке рішення надмірно м’яким та таким, що не відповідає тяжкості вчиненого злочину і суспільному запиту на справедливість. Саме тому вирок оскаржено в апеляційному порядку.

Прокуратура наполягатиме на призначенні реального покарання, яке відповідатиме тяжкості злочину.

Передісторія

Інцидент стався у червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині. Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами двом жінкам.

Внаслідок побиття потерпілі отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, зафіксовані експертизою. Згодом одна з потерпілих, місцева мешканка, померла у лікарні.

