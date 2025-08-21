Відео
Головна Новини дня Забив жінку — оскаржено вирок сину ексочільника Рівненської АЕС

Забив жінку — оскаржено вирок сину ексочільника Рівненської АЕС

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:26
Син ексдиректора Рівненської АЕС Євген Павлишин відбувся умовним терміном за те, що забив до смерті пенсіонерку
Євген Павлишин. Фото: кадр із відео

Прокуратура оскаржила надто м’який вирок у справі про побиття двох жінок на Рівненщині, одна з яких згодом померла. Обвинуваченим у цій справі є син колишнього генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина — Євгеній.

Про це повідомляє пресслужбу Офісу Генпрокурора та "Рівненська правда".

Читайте також:

Яке покарання вимагає прокуратура для Павлишина?

"Прокурори Офісу Генерального прокурора подали апеляційну скаргу на вирок Володимирецького районного суду Рівненської області, яким обвинуваченого засуджено за побиття двох жінок, одна з яких згодом померла у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав Павлишина винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

"Призначене покарання — два роки позбавлення волі із звільненням від відбування з випробувальним строком на два роки. За хуліганство його звільнено від покарання у зв’язку із закінченням строків давності", — зазначають в прокуратурі.

Прокуратура вважає таке рішення надмірно м’яким та таким, що не відповідає тяжкості вчиненого злочину і суспільному запиту на справедливість. Саме тому вирок оскаржено в апеляційному порядку.

Прокуратура наполягатиме на призначенні реального покарання, яке відповідатиме тяжкості злочину.

Передісторія

Інцидент стався у червні 2022 року на території бази відпочинку у Вараському районі на Рівненщині. Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту наніс численні удари руками та ногами двом жінкам.

Внаслідок побиття потерпілі отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, зафіксовані експертизою. Згодом одна з потерпілих, місцева мешканка, померла у лікарні.

Нагадаємо, нещодавно суд виніс вирок організатору злочинної схеми з виготовлення та реалізації підроблених військово-облікових і медичних документів, що давали можливість ухилятися від мобілізації. За це чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, однак застосували звільнення від покарання з випробуванням.

Також суд покарав матір, малолітня донька якої опинилася в реанімації після вживання алкоголю

суд Рівненська область Офіс генерального прокурора побиття Рівненська АЕС
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
