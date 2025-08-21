Видео
Забил женщину — обжалован приговор сыну экс-главы Ривненской АЭС

Забил женщину — обжалован приговор сыну экс-главы Ривненской АЭС

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:26
Сын экс-директора Ривненской АЭС Евгений Павлишин отделался условным сроком за то, что забил до смерти пенсионерку
Евгений Павлишин. Фото: кадр из видео

Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор по делу об избиении двух женщин на Ривненщине, одна из которых впоследствии умерла. Обвиняемым по этому делу является сын бывшего генерального директора Ровенской АЭС Павла Павлишина — Евгений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора та "Рівненська правда".

Читайте также:

Какое наказание требует прокуратура для Павлишина?

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали апелляционную жалобу на приговор Владимирецкого районного суда Ровенской области, которым обвиняемый осужден за избиение двух женщин, одна из которых впоследствии умерла в больнице", — говорится в сообщении.

Суд признал Павлишина виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение) и ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

"Назначенное наказание — два года лишения свободы с освобождением от отбывания с испытательным сроком на два года. За хулиганство он освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности", — отмечают в прокуратуре.

Прокуратура считает такое решение чрезмерно мягким и таким, что не соответствует тяжести совершенного преступления и общественному запросу на справедливость. Именно поэтому приговор обжалован в апелляционном порядке.

Прокуратура будет настаивать на назначении реального наказания, которое будет соответствовать тяжести преступления.

Предыстория

Инцидент произошел в июне 2022 года на территории базы отдыха в Варашском районе Ровенской области. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес многочисленные удары руками и ногами двум женщинам.

В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения средней тяжести, зафиксированные экспертизой. Впоследствии одна из пострадавших, местная жительница, скончалась в больнице.

Напомним, недавно суд вынес приговор организатору преступной схемы по изготовлению и реализации поддельных военно-учетных и медицинских документов, которые давали возможность уклоняться от мобилизации. За это мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, однако применили освобождение от наказания с испытанием.

Также суд наказал мать, малолетняя дочь которой оказалась в реанимации после употребления алкоголя.

Также суд наказал мать, малолетняя дочь которой оказалась в реанимации после употребления алкоголя.

суд Ровенская область Офис генерального прокурора избиение Ровенская АЭС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
