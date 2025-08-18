Малолітня дівчинка потрапила до реанімації після вживання алкоголю — як суд покарав матір дитини

Дитина сидеть за столом, на якому порожня пляшка з-під алкоголю. Фото ілюстративне: comments.ua

У Волинській області малолітня дівчинка опинилася в реанімації після вживання алкоголю. Її матір притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Нововолинський міський суд Волинської області ухвалив 17 липня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 10 травня близько 22:00 дитина випила алкогольні напої. Після цього її госпіталізували до реанімаційного відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Відносно матері маленької пацієнтки склали адміністративний протокол за фактом невиконання батьківських обов'язків (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і скерували справу до суду.

Рішення суду

Обвинувачена на судове засідання не з'явилася, хоча їй повідомляли дату розгляду справи. За вчинене жінці призначили адміністративне стягнення у вигляді попередження. Крім того, вона має сплатити 605 гривень судового збору.

