Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дитина вжила алкоголь і потрапила до реанімації — вирок матері

Дитина вжила алкоголь і потрапила до реанімації — вирок матері

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 00:33
Малолітня дівчинка потрапила до реанімації після вживання алкоголю — як суд покарав матір дитини
Дитина сидеть за столом, на якому порожня пляшка з-під алкоголю. Фото ілюстративне: comments.ua

У Волинській області малолітня дівчинка опинилася в реанімації після вживання алкоголю. Її матір притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Нововолинський міський суд Волинської області ухвалив 17 липня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 10 травня близько 22:00 дитина випила алкогольні напої. Після цього її госпіталізували до реанімаційного відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Відносно матері маленької пацієнтки склали адміністративний протокол за фактом невиконання батьківських обов'язків (ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і скерували справу до суду.

Рішення суду

Обвинувачена на судове засідання не з'явилася, хоча їй повідомляли дату розгляду справи. За вчинене жінці призначили адміністративне стягнення у вигляді попередження. Крім того, вона має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок жінці, яка ґвалтувала свою п'ятирічну доньку. За вчинене вона проведе у в'язниці 15 років.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині жінка вкусила поліцейського за плече. Її засудили до року умовного позбавлення волі.

алкоголь суд дитина судові рішення мама
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації