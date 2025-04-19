Дружина військовополоненого розповіла про жахіття полону в РФ - новини

Мітинг військовополонених у Києві, 13 квітня 2025 року

У травні 2025 року виповниться три роки, як киянка Галина чекає на свого чоловіка із полону РФ. Він вийшов у доброчесний полон у травні 2022-го, але незважаючи на тяжкий стан здоров’я та поранення, отримані ще у Маріуполі, РФ його так і не повернула.

Про це Галина розповіла Новини.LIVE.

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Жінка каже, що попри обіцянки та домовленості із РФ про повернення захисників Маріуполя за кілька місяців, вони знаходяться по російським тюрмах вже три роки. Багато із них досі у тяжкому стані, після складних поранень.

"Мій чоловік теж поранений, у тяжкому стані, обидві ноги переламані через падіння стіни. Ніякого гіпсу йому не ставили, бо Маріуполь тоді був в облозі. Їх перевели до польового госпіталю на "Азовсталі". Але який там госпіталь був? Це ж просто підвал, де вони лежали. Тому ноги зрослись, як зрослись. Із такими ногами він у полоні вже три роки", — каже Галина.

"Знаю, що ходить тяжко – одна нога не працює, на другу шкутильгає. І таких, як мій чоловік, багато, із пораненнями, осколками, перебитими і неправильно зрослими кістками та сухожиллями. Це ж все боляче, а в такому стані вони ще знаходяться у полоні. Обмінів тяжкохворих та поранених майже немає попри всі обіцянки Росії", — додала вона.

Галина каже, що за всі три роки полону її чоловік зателефонував їй лише раз, — два роки тому.

"Говорили ми мало, на прямі питання він не відповідав. Просто казав, що все добре, що він у Росії, і все. Після цього дзвінка я про чоловіка нічого не чула цілих півтора роки. Хто виходив – ніхто його ніде не бачив. А мої листи до нього йдуть роками. Хоча пишу я багато", — каже вона.

Мітинг підтримки військовополонених у Києві. Фото: Новини.LIVE

Галина зізнається, що найважчими для неї були перші півтора роки полону чоловіка:

"Дуже тяжко було, стан, в якому взагалі нічого не хочеш. Відчепіться від мене, хочу, щоб повернувся мій чоловік і більше нічого. Але потім я почала якось вибиратись з цього завдяки громадським організаціям та різним громадським діячам. Це були різні поїздки і я всім раджу це робити. Це переключає. Також постійно ходжу на акції полонених, ми тут один з одним розмовляємо, ділимось своїми історіями і це дуже сильна підтримка".

Також жінка нагадує, що моральний стан дуже впливає на стан рідних, котрі, наприклад, у полоні РФ. Адже крім фізичного зв’язку є ще духовний і він дуже сильний.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 квітня зазначив, що наразі немає підстав сподіватися на швидке завершення війни.

А духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс після недавнього візиту до України закликав американського лідера надати Україні більше зброї та систем ППО.