Дружина військовополоненого розповіла про жахіття полону в РФ - новини

За три роки полону чоловік зателефонував лише раз
У травні 2025 року виповниться три роки, як киянка Галина чекає на свого чоловіка із полону РФ. Він вийшов у доброчесний полон у травні 2022-го, але незважаючи на тяжкий стан здоров’я та поранення, отримані ще у Маріуполі, РФ його так і не повернула.
Про це Галина розповіла Новини.LIVE.
Жінка каже, що попри обіцянки та домовленості із РФ про повернення захисників Маріуполя за кілька місяців, вони знаходяться по російським тюрмах вже три роки. Багато із них досі у тяжкому стані, після складних поранень.
"Мій чоловік теж поранений, у тяжкому стані, обидві ноги переламані через падіння стіни. Ніякого гіпсу йому не ставили, бо Маріуполь тоді був в облозі. Їх перевели до польового госпіталю на "Азовсталі". Але який там госпіталь був? Це ж просто підвал, де вони лежали. Тому ноги зрослись, як зрослись. Із такими ногами він у полоні вже три роки", — каже Галина.
"Знаю, що ходить тяжко – одна нога не працює, на другу шкутильгає. І таких, як мій чоловік, багато, із пораненнями, осколками, перебитими і неправильно зрослими кістками та сухожиллями. Це ж все боляче, а в такому стані вони ще знаходяться у полоні. Обмінів тяжкохворих та поранених майже немає попри всі обіцянки Росії", — додала вона.
Галина каже, що за всі три роки полону її чоловік зателефонував їй лише раз, — два роки тому.
"Говорили ми мало, на прямі питання він не відповідав. Просто казав, що все добре, що він у Росії, і все. Після цього дзвінка я про чоловіка нічого не чула цілих півтора роки. Хто виходив – ніхто його ніде не бачив. А мої листи до нього йдуть роками. Хоча пишу я багато", — каже вона.
Галина зізнається, що найважчими для неї були перші півтора роки полону чоловіка:
"Дуже тяжко було, стан, в якому взагалі нічого не хочеш. Відчепіться від мене, хочу, щоб повернувся мій чоловік і більше нічого. Але потім я почала якось вибиратись з цього завдяки громадським організаціям та різним громадським діячам. Це були різні поїздки і я всім раджу це робити. Це переключає. Також постійно ходжу на акції полонених, ми тут один з одним розмовляємо, ділимось своїми історіями і це дуже сильна підтримка".
Також жінка нагадує, що моральний стан дуже впливає на стан рідних, котрі, наприклад, у полоні РФ. Адже крім фізичного зв’язку є ще духовний і він дуже сильний.
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