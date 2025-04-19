Жена военнопленного рассказала об ужасах плена в РФ - новости

Митинг военнопленных в Киеве, 13 апреля 2025 года

В мае 2025 года исполнится три года, как киевлянка Галина ждет своего мужа из плена РФ. Он вышел в добродетельный плен в мае 2022-го и несмотря на тяжелое состояние здоровья и ранения, полученные еще в Мариуполе, РФ его так и не вернула.

Об этом Галина рассказала Новини.LIVE.

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Женщина говорит, что несмотря на обещания и договоренности с РФ о возвращении защитников Мариуполя за несколько месяцев, они находятся в российских тюрьмах уже три года. Многие из них до сих пор в тяжелом состоянии, после тяжелых ранений.

"Мой муж тоже ранен, в тяжелом состоянии, обе ноги переломаны из-за падения стены. Никакого гипса ему не ставили, потому что Мариуполь тогда был в осаде. Их перевели в полевой госпиталь на "Азовстали". Но какой там госпиталь был? Это же просто подвал, где они лежали. Поэтому ноги срослись, как срослись. С такими ногами он в плену уже три года", — говорит Галина.

"Знаю, что ходит тяжело — одна нога не работает, на вторую хромает. И таких, как мой муж, много, с ранениями, осколками, перебитыми и неправильно сросшимися костями и сухожилиями. Это же все больно, а в таком состоянии они еще находятся в плену. Обменов тяжелобольных и раненых почти нет, несмотря на все обещания России", — добавила она.

Галина говорит, что за все три года плена ее муж позвонил ей только раз, — два года назад.

"Говорили мы мало, на прямые вопросы он не отвечал. Просто говорил, что все хорошо, что он в России, и все. После этого звонка я о муже ничего не слышала целых полтора года. Кто выходил — никто его нигде не видел. А мои письма к нему идут годами. Хотя пишу я много", — говорит она.

Митинг поддержки военнопленных в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Галина признается, что самыми тяжелыми для нее были первые полтора года плена мужа:

"Очень тяжело было, состояние, в котором вообще ничего не хочешь. Отстаньте от меня, хочу, чтобы вернулся мой муж и больше ничего. Но потом я начала как-то выбираться из этого благодаря общественным организациям и различным общественным деятелям. Это были разные поездки и я всем советую это делать. Это переключает. Также постоянно хожу на акции пленных, мы здесь друг с другом разговариваем, делимся своими историями и это очень сильная поддержка".

Также женщина напоминает, что моральное состояние очень влияет на состояние родных, находящихся, например, в плену РФ. Ведь кроме физической связи есть еще духовная и она очень сильная.

Напомним, народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля отметил, что пока нет оснований надеяться на скорое завершение войны.

А духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс после недавнего визита в Украину призвал американского лидера предоставить Украине больше оружия и систем ПВО.