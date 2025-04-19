Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow За три года плена муж позвонил только раз arrow

За три года плена муж позвонил только раз

19 апреля 2025 05:53
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Жена военнопленного рассказала об ужасах плена в РФ - новости
Митинг военнопленных в Киеве, 13 апреля 2025 года
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

В мае 2025 года исполнится три года, как киевлянка Галина ждет своего мужа из плена РФ. Он вышел в добродетельный плен в мае 2022-го и несмотря на тяжелое состояние здоровья и ранения, полученные еще в Мариуполе, РФ его так и не вернула.

Об этом Галина рассказала Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Женщина говорит, что несмотря на обещания и договоренности с РФ о возвращении защитников Мариуполя за несколько месяцев, они находятся в российских тюрьмах уже три года. Многие из них до сих пор в тяжелом состоянии, после тяжелых ранений.

"Мой муж тоже ранен, в тяжелом состоянии, обе ноги переломаны из-за падения стены. Никакого гипса ему не ставили, потому что Мариуполь тогда был в осаде. Их перевели в полевой госпиталь на "Азовстали". Но какой там госпиталь был? Это же просто подвал, где они лежали. Поэтому ноги срослись, как срослись. С такими ногами он в плену уже три года", — говорит Галина.

"Знаю, что ходит тяжело — одна нога не работает, на вторую хромает. И таких, как мой муж, много, с ранениями, осколками, перебитыми и неправильно сросшимися костями и сухожилиями. Это же все больно, а в таком состоянии они еще находятся в плену. Обменов тяжелобольных и раненых почти нет, несмотря на все обещания России", — добавила она.

Галина говорит, что за все три года плена ее муж позвонил ей только раз, — два года назад.

"Говорили мы мало, на прямые вопросы он не отвечал. Просто говорил, что все хорошо, что он в России, и все. После этого звонка я о муже ничего не слышала целых полтора года. Кто выходил — никто его нигде не видел. А мои письма к нему идут годами. Хотя пишу я много", — говорит она.

Мітинг підтримки військовополонених у Києві
Митинг поддержки военнопленных в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Галина признается, что самыми тяжелыми для нее были первые полтора года плена мужа:

"Очень тяжело было, состояние, в котором вообще ничего не хочешь. Отстаньте от меня, хочу, чтобы вернулся мой муж и больше ничего. Но потом я начала как-то выбираться из этого благодаря общественным организациям и различным общественным деятелям. Это были разные поездки и я всем советую это делать. Это переключает. Также постоянно хожу на акции пленных, мы здесь друг с другом разговариваем, делимся своими историями и это очень сильная поддержка".

Также женщина напоминает, что моральное состояние очень влияет на состояние родных, находящихся, например, в плену РФ. Ведь кроме физической связи есть еще духовная и она очень сильная.

Напомним, народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля отметил, что пока нет оснований надеяться на скорое завершение войны.

А духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс после недавнего визита в Украину призвал американского лидера предоставить Украине больше оружия и систем ПВО.

Мариуполь пленные война в Украине війна Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама