За посадовця ОП Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави

Посадовець ОП Віктор Дубовик. Фото: Віктор Дубовик/Facebook

За посадовця Офісу Президента Віктора Дубовика внесли 7 мільйонів гривень застави, визначеної Вищим антикорупційним судом. Водночас за колишню заступницю керівника Офісу Президента Юлію Мудру та бізнесмена Максима Микитася необхідні суми застави станом на зараз не внесені.

Про це Новини.LIVE повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

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За Дубовика внесли заставу

У ВАКС підтвердили, що за Дубовика внесли визначену судом заставу. Йдеться про 7 млн грн, які суд визначив як альтернативу триманню під вартою.

Раніше, 21 серпня, суд обрав Віктору Дубовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Що відомо про справу "Феміда"

Дубовик є одним із фігурантів розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинної групи, яка, за версією слідства, організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

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Справу антикорупційні органи назвали "Феміда". Серед фігурантів також згадуються колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції Олена Ференс та колишній народний депутат Максим Микитась.

Водночас внесення застави не означає встановлення вини — відповідно до презумпції невинуватості, остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

Новини.LIVE інформували, що Вищий антикорупційний суд взяв колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру під варту із можливістю внесення застави у 20 млн гривень. Під час засідання Мудра заявила, що 232 із 237 розмов у матеріалах справи були записані через мікрофон іншої людини, якій вона довіряла.

Новини.LIVE також писали, що у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наразі не бачать підстав для оголошення підозр іншим посадовцям Офісу Президента у справі Мудрої. Прокурор САП Віталій Гречишкін зазначив, що ситуація може змінитися, якщо під час розслідування правоохоронці зберуть докази причетності інших осіб.