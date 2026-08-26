За чиновника ОП Дубовика внесли залог в размере 7 миллионов гривен

Сотрудник Администрации президента Виктор Дубовик. Фото: Виктор Дубовик/Facebook

За сотрудника Офиса Президента Виктора Дубовика внесли 7 миллионов гривен залога, установленного Высшим антикоррупционным судом. В то же время за бывшую заместительницу главы Офиса Президента Юлию Мудру и бизнесмена Максима Микитася необходимые суммы залога на данный момент не внесены.

Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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За Дубовика внесли залог

В ВАКС подтвердили, что за Дубовика внесли установленный судом залог. Речь идет о 7 млн грн, которые суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Ранее, 21 августа, суд избрал Виктору Дубовику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Что известно о деле «Фемида»

Дубовик является одним из фигурантов расследования НАБУ и САП в отношении деятельности преступной группы, которая, по версии следствия, организовывала рейдерские захваты объектов недвижимости и предприятий в Киеве.

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Дело антикоррупционные органы назвали «Фемида». Среди фигурантов также упоминаются бывшая заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра, заместительница министра юстиции Елена Ференс и бывший народный депутат Максим Микитась.

В то же время внесение залога не означает установления вины — в соответствии с презумпцией невиновности окончательное решение по делу должен вынести суд.

Новини.LIVE сообщали, что Высший антикоррупционный суд взял бывшую заместительницу главы Офиса Президента Ирину Мудру под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Во время заседания Мудра заявила, что 232 из 237 разговоров в материалах дела были записаны через микрофон другого человека, которому она доверяла.

Новини.LIVE также писали, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пока не видят оснований для предъявления подозрений другим должностным лицам Офиса Президента по делу Мудрой. Прокурор САП Виталий Гречишкин отметил, что ситуация может измениться, если в ходе расследования правоохранители соберут доказательства причастности других лиц.