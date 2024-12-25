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За образу українок батька Соні Кошкіної можуть звільнити з КНУ

25 грудня 2024 01:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Професора КНУ Микиту Василенка можуть звільнити через сексизм стосовно українських жінок
Батько Соні Кошкіної професор КНУ Микита Василенко. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко опинився під загрозою звільнення через образливі висловлювання щодо жінок. Справу батька скандальної журналістки Соні Кошкіної (Ксенії Василенко) буде розглядати комісія з етики університету.

Про це повідомляє Суспільне.

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Сам Микита Василенко в коментарі каналу назвав ситуацію навколо нього "провокацією" і вибачився за формулювання "голодні українки", пояснивши це літературним прийом. Проте він заперечує звинувачення в сексизмі та наголошує, що раніше вже отримував догану від вченої ради інституту.

Нагадаємо, Василенко заявив, що "сексуально голодні" українські жінки чекають на 40 тисяч західних миротворців".

"Це літературний вислів і я вибачаюсь за це формулювання. Але з сенсом ви згодні? Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації й мене варто звільняти з університету?" — заявив журналістам Суспільного Микита Василенко.

Ректор університету Володимир Бугров, засудивши слова професора, повідомив, що звернувся до етичної комісії для оцінки поведінки Василенка. За результатами розгляду комісією, якщо дії професора будуть визнані неприйнятними, йому буде оголошено другу догану, що призведе до звільнення відповідно до законодавства про працю.

Студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації університету і погрожує бойкотом навчання, якщо Василенко не буде звільнено. Студенти звертають увагу на неодноразові спроби привернути увагу адміністрації до проросійських наративів, що звучать у лекціях професора, а також до сексистських висловлювань на адресу студенток.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий назвав висловлювання Василенка неприпустимими та наголосив на необхідності суворої реакції на такі випадки. Він підкреслив, що хоча міністерство не має права втручатися в автономію навчального закладу, воно має право висловити свою позицію.

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Київ скандал журналісти сексизм КНУ імені Тараса Шевченка Україна

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