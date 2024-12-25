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За оскорбление украинок отца Сони Кошкиной могут уволить из КНУ

25 декабря 2024 01:33
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Профессора КНУ Никиту Василенко могут уволить из-за сексизма в отношении украинских женщин
Отец Сони Кошкиной профессор КНУ Никита Василенко Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Преподаватель Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко оказался под угрозой увольнения из-за оскорбительных высказываний в отношении женщин. Дело отца скандальной журналистки Сони Кошкиной (Ксении Василенко) будет рассматривать комиссия по этике университета.

Об этом сообщает Суспільне.

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Сам Никита Василенко в комментарии каналу назвал ситуацию вокруг него "провокацией" и извинился за формулировку "голодные украинки", объяснив это литературным приемом. Однако он отрицает обвинения в сексизме и отмечает, что ранее уже получал выговор от ученого совета института.

Напомним, Василенко заявил, что "сексуально голодные" украинские женщины ждут 40 тысяч западных миротворцев".

"Это литературное изречение и я извиняюсь за эту формулировку. Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист на основе этой публикации и меня стоит увольнять из университета?" — заявил журналистам Суспільного Никита Василенко.

Ректор университета Владимир Бугров, осудив слова профессора, сообщил, что обратился в этическую комиссию для оценки поведения Василенко. По результатам рассмотрения комиссией, если действия профессора будут признаны неприемлемыми, ему будет объявлен второй выговор, что приведет к увольнению в соответствии с законодательством о труде.

Студенческий парламент Института журналистики объявил бойкот администрации университета и угрожает бойкотом обучения, если Василенко не будет уволен. Студенты обращают внимание на неоднократные попытки привлечь внимание администрации к пророссийским нарративам, звучащим на лекциях профессора, а также к сексистским высказываниям в адрес студенток.

Министр образования и науки Оксен Лесной назвал высказывания Василенко недопустимыми и отметил необходимость строгой реакции на такие случаи. Он подчеркнул, что, хотя министерство не имеет права вмешиваться в автономию учебного заведения, оно имеет право высказать свою позицию.

Ранее мы писали о женщинах в ВСУ и их основных проблемах. Одной из них, по словам парамедика Екатерины Приймак, значительное место занимает сексизм.

Также сообщалось, что американская актриса Блейк Лайвли подала в суд на своего партнера по фильму "Оставь, если любишь" за якобы сексуальные притязания к ней во время съемок. Слухи об их конфликтных отношениях распространялись еще до премьеры проекта.

Киев скандал журналисты сексизм КНУ имени Тараса Шевченко Украина

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