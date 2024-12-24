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Викладач КНУ обурливо висловився щодо українок — деталі скандалу

24 грудня 2024 00:16
Катерина Османська - Редактор
Скандал із професором Василенком з КНУ — реакція омбудсмена
Микита Василенко. Фото: Микита Василенко / Facebook
Катерина Османська - Редактор

Викладач Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Микита Василенко потрапив у гучний скандал через свої заяви про українських жінок. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до МОН і керівництва університету з вимогою провести службове розслідування щодо Василенка.

Про це Лубінець написав в Telegram у понеділок, 23 грудня.

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За інформацією омбудсмена, це не перший випадок скандальної поведінки Василенка. Рік тому проти нього було подано колективну скаргу від студентів. У соцмережах 22 грудня поширилося відео з його останніми висловлюваннями, яке викликало хвилю обурення.

Наступного дня, 23 грудня Інститут масової інформації поінформував, що Василенко в ефірі для російського медіа politnavigator.net, доступ до якого заблоковано в Україні, заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію". Викладач також навів приклад Другої світової війни, коли українські території були окуповані німцями.

Реакція суспільства та влади

Викладач КНУ обурливо висловився щодо українок — деталі скандалу - фото 1
Скриншот допису Дмитра Лубінця

Лубінець закликав залучити СБУ до перевірки дій викладача.

А студпарламент інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації навчального закладу, вимагаючи звільнення викладача. Студенти наголошують, що Василенко регулярно виступає на проросійських платформах, дозволяє собі сексистські висловлювання та просуває російські наративи.

Сам Василенко ситуацію поки що не коментував.

Які ще скандали сталися нещодавно

Нагадаємо, 23 грудня трапився ще один скандал за участі доньки народної депутатки України Ірини Фаріон Софії Семчишин та українського боксера Олександра Усика, який 22 грудня захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі. Уродженець окупованого Криму переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші та присвятив свою перемогу матерям.

Семчишин висловила невдоволення словами Усика. Вона згадала, як у листопаді 2023 року спортсмен написав вірш, у якому назвав її матір "агенткою Кремля" через її критику російськомовних захисників України.

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