Скандал с профессором Василенко из КНУ - реакция омбудсмена

Никита Василенко. Фото: Никита Василенко / Facebook

Преподаватель Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Никита Василенко попал в громкий скандал из-за своих заявлений об украинских женщинах. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к МОН и руководству университета с требованием провести служебное расследование Василенко. —

Об этом Лубинец написал в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Что известно о скандале с Василенко из КНУ

По информации омбудсмена, это не первый случай скандального поведения Василенко. Год назад против него была подана коллективная жалоба от студентов. В соцсетях 22 декабря распространилось видео с его последними высказываниями, которое вызвало волну негодования.

На следующий день, 23 декабря, Институт массовой информации проинформировал, что Василенко в эфире для российского медиа politnavigator.net, доступ к которому заблокирован в Украине, заявил, что "появление иностранных военных в Украине улучшит демографическую ситуацию". Преподаватель также привел пример второй мировой войны, когда украинские территории были оккупированы немцами.

Реакция общества и власти

Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца

Лубинец он призвал привлечь СБУ к проверке действий преподавателя.

А студпарламент института журналистики объявил бойкот администрации учебного заведения, требуя увольнения преподавателя. Студенты отмечают, что Василенко регулярно выступает на пророссийских платформах, позволяет себе сексистские высказывания и продвигает российские нарративы.

Сам Василенко ситуацию пока не комментировал.

Какие еще скандалы случились недавно

Напомним, 23 декабря произошел еще один скандал с участием дочери народной депутатки Украины Ирины Фарион Софии Семчишин и украинского боксера Александра Усика, который 22 декабря защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в тяжелом весе. Уроженец оккупированного Крыма победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше и посвятил свою победу матерям.

Семчишин выразила недовольство словами Усика. Она вспомнила, как в ноябре 2023 года спортсмен написал стихотворение, в котором назвал ее мать "агентом Кремля" из-за ее критики русскоязычных защитников Украины.