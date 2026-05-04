Головна Новини дня За хабар обіцяв зняти з розшуку: на Волині судитимуть працівника ТЦК

Дата публікації: 4 травня 2026 03:32
Затриманий обвинувачений. Фото: gp.gov.ua

На Волині правоохоронці викрили працівника ТЦК та колишнього військового, які за хабарі обіцяли зняти чоловіків з розшуку. Тепер їх будуть судити і їм загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу генерального прокурора.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тисячі доларів США. За ці кошти він обіцяв посприяти у виключенні двох військовозобов’язаних із розшуку та зміні даних у системі "Оберіг". Посадовець переконував, що має вплив на інших працівників і здатен забезпечити необхідний результат, після чого чоловіки могли б легально працевлаштуватися та оформити бронювання.

У Волинському обласному ТЦК та СП повідомили, що керівництво установи спільно з правоохоронними органами проводить перевірку для встановлення всіх обставин.

Крім того, слідство встановило ще одну схему. Її, за версією правоохоронців, організував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. Він вимагав 6 тисяч доларів за "допомогу" у знятті позначки в реєстрі "Оберіг" та уникненні мобілізації. При цьому чоловік, до звертався, мав законні підстави для відстрочки, однак підозрюваний скористався його необізнаністю.

Обох підозрюваних затримали під час отримання коштів.

Рішення суду

Наразі працівнику ТЦК та колишньому військовому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на Полтавщини судили чоловіка, який зливав місця розташування ТЦК. За скоєне йому призначили іспитовий строк.

Також ми писали, що в Івано-Франківську суд теж судив мешканця за злив локацій ТЦК. Попри тяжкість обвинувачення, чоловік уникнув реального терміну ув'язнення.

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
