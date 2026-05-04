За взятку обещал снять с розыска: на Волыни будут судить работника ТЦК

Задержанный обвиняемый.

На Волыни правоохранители разоблачили работника ТЦК и бывшего военного, которые за взятки обещали снять мужчин с розыска. Теперь их будут судить и им грозит заключение.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Детали дела

Согласно материалам дела, руководитель одного из отделений областного ТЦК и СП требовал 2 тысячи долларов США. За эти средства он обещал посодействовать в исключении двух военнообязанных из розыска и изменении данных в системе "Оберег". Чиновник убеждал, что имеет влияние на других работников и способен обеспечить необходимый результат, после чего мужчины могли бы легально трудоустроиться и оформить бронирование.

В Волынском областном ТЦК и СП сообщили, что руководство учреждения совместно с правоохранительными органами проводит проверку для установления всех обстоятельств.

Кроме того, следствие установило еще одну схему. Ее, по версии правоохранителей, организовал 43-летний младший сержант запаса ВСУ. Он требовал 6 тысяч долларов за "помощь" в снятии отметки в реестре "Оберег" и избежании мобилизации. При этом мужчина, к обращался, имел законные основания для отсрочки, однако подозреваемый воспользовался его неосведомленностью.

Обоих подозреваемых задержали во время получения средств.

Решение суда

Сейчас работнику ТЦК и бывшему военному объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

