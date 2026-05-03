Военный в Тернополе избил мобилизованного: как наказал суд

Работник ТЦК и СП знакомит мужчину с условиями службы. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Тернополе состоялся суд над старшим солдатом, который избил мобилизованного мужчину. За содеянное суд назначил ему наказание.

Детали дела

Согласно материалам дела, 25 февраля около 19:45 пулеметчик взвода охраны воинской части выполнял оповещение военнообязанных. Вместе с мобилизованным мужчиной он находился в служебном автомобиле Renault Duster.

"Обвиняемый нанес не менее четырех ударов по телу потерпевшего, а именно по одному удару в голову, живот, в левую часть спины и левое плечо", — указано в деле.

Впоследствии, ориентировочно в 20:00, они находились напротив дома №26А на улице Шептицкого. Там военнослужащий толкнул мобилизованного в грудь, после чего схватил его за руки, повалил на землю и прижал грудную клетку коленом.

Следствие установило, что в результате инцидента потерпевший испытал физическую боль, однако телесных повреждений или травм у него не зафиксировали. Обвиняемый на судебное заседание не прибыл, в то же время прокурор подал письмо с объяснениями военного, в котором тот признал свою вину.

Решение суда

Тернопольский горрайонный суд пришел к выводу, что в деле отсутствуют обстоятельства, которые могли бы отягчить наказание обвиняемого. В то же время судья принял во внимание как смягчающие факторы признание вины и искреннее раскаяние подсудимого.

В результате военнослужащему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 гривен. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

