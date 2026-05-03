Главная Новости дня Военный в Тернополе избил мобилизованного: как наказал суд

Военный в Тернополе избил мобилизованного: как наказал суд

Дата публикации 3 мая 2026 03:32
Военный в Тернополе избил мобилизованного: как наказал суд
Работник ТЦК и СП знакомит мужчину с условиями службы. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

В Тернополе состоялся суд над старшим солдатом, который избил мобилизованного мужчину. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на "zaxid.net".

Детали дела

Согласно материалам дела, 25 февраля около 19:45 пулеметчик взвода охраны воинской части выполнял оповещение военнообязанных. Вместе с мобилизованным мужчиной он находился в служебном автомобиле Renault Duster.

"Обвиняемый нанес не менее четырех ударов по телу потерпевшего, а именно по одному удару в голову, живот, в левую часть спины и левое плечо", — указано в деле.

Впоследствии, ориентировочно в 20:00, они находились напротив дома №26А на улице Шептицкого. Там военнослужащий толкнул мобилизованного в грудь, после чего схватил его за руки, повалил на землю и прижал грудную клетку коленом.

Следствие установило, что в результате инцидента потерпевший испытал физическую боль, однако телесных повреждений или травм у него не зафиксировали. Обвиняемый на судебное заседание не прибыл, в то же время прокурор подал письмо с объяснениями военного, в котором тот признал свою вину.

Решение суда

Тернопольский горрайонный суд пришел к выводу, что в деле отсутствуют обстоятельства, которые могли бы отягчить наказание обвиняемого. В то же время судья принял во внимание как смягчающие факторы признание вины и искреннее раскаяние подсудимого.

В результате военнослужащему назначили наказание в виде штрафа в размере 850 гривен. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что на Полтавщине судили мужчину, который сливал места расположения ТЦК. За содеянное ему назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске суд тоже судил жителя за слив локаций ТЦК. Несмотря на тяжесть обвинения, мужчина избежал реального срока заключения.

суд мобилизация судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
