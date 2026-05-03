Військовий у Тернополі побив мобілізованого: як покарав суд

У Тернополі відбувся суд над старшим солдатом, який побив мобілізованого чоловіка. За скоєне суд призначив йому покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 25 лютого близько 19:45 кулеметник взводу охорони військової частини виконував оповіщення військовозобов’язаних. Разом із мобілізованим чоловіком він перебував у службовому автомобілі Renault Duster.

"Обвинувачений завдав не менше чотирьох ударів по тілу потерпілого, а саме по одному удару в голову, живіт, у ліву частину спини та ліве плече", — вказано у справі.

Згодом, орієнтовно о 20:00, вони знаходилися навпроти будинку №26А на вулиці Шептицького. Там військовослужбовець штовхнув мобілізованого в груди, після чого схопив його за руки, повалив на землю та притиснув грудну клітку коліном.

Слідство встановило, що внаслідок інциденту потерпілий зазнав фізичного болю, однак тілесних ушкоджень або травм у нього не зафіксували. Обвинувачений на судове засідання не прибув, водночас прокурор подав лист із поясненнями військового, у якому той визнав свою провину.

Рішення суду

Тернопільський міськрайонний суд дійшов висновку, що у справі відсутні обставини, які могли б обтяжити покарання обвинуваченого. Водночас суддя взяв до уваги як пом’якшувальні чинники визнання вини та щире каяття підсудного.

У результаті військовослужбовцю призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

