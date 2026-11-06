Підозрюваний перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов. Фото: Новини.LIVE

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимира Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 15 млн грн застави. Гроші сплатили двоє платників. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив посадовця під варту з альтернативою застави.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу ВАКС та джерела у правоохоронних органах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Хто вніс заставу за Володимира Ценова

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду підтвердили, що заставу за фігуранта справи "Карфаген" уже внесли.

За інформацією джерел видання, кошти перерахували двоє людей — Микола Ценов та Т. Лисакова. Загальна сума становить 15 млн грн.

За даними журналістів "Слідства.Інфо", Микола Ценов — батько посадовця Нацполіції. Раніше він обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України Володимира Бедриківського. У 2012 році, коли той балотувався до Верховної Ради від Тернопільщини, Микола Ценов був його довіреною особою.

Читайте також:

Що відомо про справу "Карфаген"

5 листопада Вищий антикорупційний суд відправив Володимира Ценова під варту з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

Посадовець є одним із фігурантів операції "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП викрили злочинну організацію. За версією слідства, її учасники систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів, щоб забезпечити безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Серед напрямів діяльності організації слідство також називає збут наркотиків, незаконне виготовлення контрафактних сигарет і підробленої іноземної валюти. Крім того, учасників підозрюють у причетності до нападів, викрадень людей і завдання тілесних ушкоджень.

У справі фігурують п'ятеро підозрюваних, серед яких організатор Андрій Осіпов, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, Володимир Ценов, Олександр Дем'янчук та Віталій Рибалко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів про обставини обшуку в генерала СБУ Сергія Дуки. За його словами, посадовець погрожував правоохоронцям пістолетом, а також розбив молотком два телефони й жорсткий диск.

Також Новини.LIVE писали, що Вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід Сергію Дуці. Генерала затримали детективи НАБУ в межах операції "Карфаген".