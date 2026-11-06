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Главная Новости дня За фигуранта дела "Карфаген" Ценова внесли залог в размере 15 млн грн

За фигуранта дела "Карфаген" Ценова внесли залог в размере 15 млн грн

Ua ru
6 ноября 2026 13:58
За Владимира Ценова по делу «Карфаген» внесли залог в размере 15 млн грн Новини.LIVE
Подозреваемый первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов. Фото: Новини.LIVE

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова, фигурирующего в деле "Карфаген", внесли залог в размере 15 млн грн. Деньги уплатили два плательщика. Накануне Высший антикоррупционный суд отправил чиновника под стражу с альтернативой в виде залога.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ВАКС и источники в правоохранительных органах, информирует Новини.LIVE.

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Кто внес залог за Владимира Ценова

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда подтвердили, что залог за фигуранта дела "Карфаген" уже внесен.

По информации источников издания, средства перечислили два человека — Николай Ценов и Т. Лысакова. Общая сумма составляет 15 млн грн.

По данным журналистов "Следствия.Инфо", Николай Ценов — отец чиновника Нацполиции. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины Владимира Бедриковского. В 2012 году, когда тот баллотировался в Верховную Раду от Тернопольской области, Николай Ценов был его доверенным лицом.

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Что известно о деле "Карфаген"

5 ноября Высший антикоррупционный суд поместил Николая Ценова под стражу с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн.

Чиновник является одним из фигурантов операции "Карфаген", в рамках которой НАБУ и САП раскрыли преступную организацию. По версии следствия, её участники систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Среди направлений деятельности организации следствие также называет сбыт наркотиков, незаконное изготовление контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, участников подозревают в причастности к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений.

В деле фигурируют пять подозреваемых, среди которых организатор Андрей Осипов, первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ Сергей Дука, Владимир Ценов, Александр Демьянчук и Виталий Рыбалко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал об обстоятельствах обыска у генерала СБУ Сергея Дуки. По его словам, чиновник угрожал правоохранителям пистолетом, а также разбил молотком два телефона и жесткий диск.

Также Новини.LIVE писали, что Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения Сергею Дуке. Генерала задержали детективы НАБУ в рамках операции "Карфаген".

МВД СБУ суд залог ВАКС Криминал Нацполиция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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