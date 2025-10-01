У Росії строковиків за два місяці відправляють на фронт

Російські солдати. Фото ілюстративне: armyinform

У Росії продовжують практикувати приховану мобілізацію, масово переводячи строковиків у контрактники. За словами Речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, новобранців уже через два місяці відправляють на фронт воювати проти України.

Про це Братчук розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 1 жовтня.

Прихована мобілізація в РФ

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив, що нинішній осінній призов у РФ є прикриттям мобілізації, оскільки призовні комісії працюють постійно, а строковиків швидко переводять у контрактники та відправляють на війну.

"2 місяці, і він уже контрактник. 2 місяці, і він уже в чорному пакеті. Таких фактів у нас було достатньо. Полонені на Херсонщині розповідали, що молили Бога потрапити саме туди, бо шансів вижити там, на їхню думку, більше, ніж у Донецькій області", — сказав Братчук.

За його словами, прихована мобілізація триває постійно, причому особливо активно набирають мешканців національних республік та російської глибинки, тоді як резонанс можливий лише після мобілізації у великих містах РФ.

Нагадаємо, що 29 вересня Володимир Путін підписав указ про осінній призов, який триватиме з 1 жовтня до 31 грудня.

Раніше ми також інформували, що у російській армії відновлюють кавалерію часів Другої світової війни через нестачу техніки.