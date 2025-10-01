Видео
Главная Новости дня За два месяца на фронт — как действует скрытая мобилизация в РФ

За два месяца на фронт — как действует скрытая мобилизация в РФ

Ua en ru
Дата публикации 1 октября 2025 19:08
В России срочников за два месяца отправляют на фронт
Российские солдаты. Фото иллюстративное: armyinform

В России продолжают практиковать скрытую мобилизацию, массово переводя срочников в контрактники. По словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, новобранцев уже через два месяца отправляют на фронт воевать против Украины.

Об этом Братчук рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 1 октября.

Читайте также:

Скрытая мобилизация в РФ

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, что нынешний осенний призыв в РФ является прикрытием мобилизации, поскольку призывные комиссии работают постоянно, а срочников быстро переводят в контрактники и отправляют на войну.

"2 месяца, и он уже контрактник. 2 месяца, и он уже в черном пакете. Таких фактов у нас было достаточно. Пленные на Херсонщине рассказывали, что молили Бога попасть именно туда, потому что шансов выжить там, по их мнению, больше, чем в Донецкой области", — сказал Братчук.

По его словам, скрытая мобилизация продолжается постоянно, причем особенно активно набирают жителей национальных республик и российской глубинки, тогда как резонанс возможен только после мобилизации в крупных городах РФ.

Напомним, что 29 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который продлится с 1 октября по 31 декабря.

Ранее мы также информировали, что в российской армии восстанавливают кавалерию времен Второй мировой войны из-за недостатка техники.

Сергей Братчук Мобилизация в россии мобилизация война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
