Головна Новини дня З російського полону повернувся колишній мер Херсона — що відомо

З російського полону повернувся колишній мер Херсона — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 17:21
З російського полону повернувся ексмер Херсона Володимир Миколаєнко
Володимир Миколаєнко. Фото: кадр з відео

З російського полону у неділю, 24 серпня, повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. У неволі він провів понад три роки.

Про це повідомляють пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Херсонської ОВА та керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Читайте також:

Повернення додому Володимира Миколаєнка

У Координаційному штабі повідомили про повернення Володимира Миколаєнка додому. Він не пішов на співпрацю з російськими окупантами.

"Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", — йдеться у повідомленні.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що колишній мер Херсона мав змогу повернутися ще у 2022 році, однак свідомо відмовився на користь важкохворого співкамерника.

"Володимир наполягав, щоб перш за все врятували життя того чоловіка, адже його стан у неволі був критичним", — розповів Єрмак.

А очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що росіяни утримували Володимира Миколаєнка в неволі за те, що він завжди залишався відданим Україні та не зрадив своїх переконань.

null
Допис Координаційного штабу. Фото: скриншот
null
Допис Координаційного штабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що більшість зі звільнених воїнів були в полоні ще з 2022 року.

Крім того, з російської неволі вдалося повернути журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

війна Херсон Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
