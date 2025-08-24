Видео
Из российского плена вернулся бывший мэр Херсона — что известно

Из российского плена вернулся бывший мэр Херсона — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 17:21
Из российского плена вернулся экс-мер Херсона Владимир Николаевенко
Владимир Николаенко. Фото: кадр с видео

Из российского плена в воскресенье, 24 августа, вернулся бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. В неволе он провел более трех лет.

Об этом сообщают пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Херсонской ОВА и руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram.

Читайте также:

Возвращение домой Владимира Миколаенко

В Координационном штабе сообщили о возвращении Владимира Миколаенко домой. Он не пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

"Освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и соответствующее лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", — говорится в сообщении.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что бывший мэр Херсона мог вернуться еще в 2022 году, однако сознательно отказался в пользу тяжелобольного сокамерника.

"Владимир настаивал, чтобы прежде всего спасли жизнь того человека, ведь его состояние в неволе было критическим", — рассказал Ермак.

А глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что россияне удерживали Владимира Миколаенко в неволе за то, что он всегда оставался преданным Украине и не изменил своим убеждениям.

null
Пост Координационного штаба. Фото: скриншот
null
Пост Координационного штаба. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что большинство из освобожденных воинов были в плену еще с 2022 года.

Кроме того, из российской неволи удалось вернуть журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
