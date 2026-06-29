З Польщі депортують українців та білорусів, завербованих Росією
У Польщі затримали девʼятьох українців та двох білорусів, які, ймовірно, були завербовані Росією. Вони повинні були організовувати мітинги за гроші. Відомо, що фігурантів депортують з країни.
Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк, передає Новини.LIVE.
Завербовані Росією українці та білоруси у Польщі
"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у співпраці з прикордонною службою затримали девʼятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їх негайного вислання з Польщі", — зазначив Семоняк.
Починаючи з осені 2025 року, ці особи здійснювали підбір і матеріальне забезпечення учасників акцій, що проводилися серед українських біженців у Польщі.
За даними Агентства внутрішньої безпеки, ідея та гроші для цього надходили від Росії.
"Ці дії кваліфікуються як спроба здійснити операцію з впливу на українських мігрантів у Польщі", — додав Семоняк.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації, Росія може готувати провокації з символікою Польщі на території України.
Крім того, у Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який погрожував польському лідеру Каролю Навроцькому. Слідство встановило його після появи в мережі запису розмови, у якому він публічно озвучував небезпечні наміри.
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