Корабль у морі. Ілюстративне фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України повідомило про звільнення з полону дев’ятьох моряків, яких раніше захопили пірати у водах Екваторіальної Гвінеї. Серед визволених — двоє громадян України.

Про це зазначили в департаменті консульської служби МЗС у Facebook у середу, 31 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пост МЗС. Фото: скриншот

Українців звільнили з полону піратів

Моряків вдалося звільнити 25 грудня 2025 року завдяки активним зусиллям судновласника та його представників, а також за безпосереднього сприяння співробітників посольства України в Сенегалі.

У міністерстві нагадали, що 3 грудня судно під прапором Португалії зазнало нападу піратів у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї. Під час нападу було викрадено дев’ятьох членів екіпажу, серед яких перебували двоє українців.

"Радіємо поверненню моряків з полону та дякуємо всім причетним за ефективну роботу!" — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно розстріляли українських бійців в полоні.

Після цього омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що питання обміну полоненими постійно обговорюється в рамках мирного плану.