Корабль в море. Иллюстративное фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины сообщило об освобождении из плена девяти моряков, которых ранее захватили пираты в водах Экваториальной Гвинеи. Среди освобожденных — двое граждан Украины.

Об этом отметили в департаменте консульской службы МИД в Facebook в среду, 31 декабря.

Пост МИДа. Фото: скриншот

Украинцев освободили из плена пиратов

Моряков удалось освободить 25 декабря 2025 года благодаря активным усилиям судовладельца и его представителей, а также при непосредственном содействии сотрудников посольства Украины в Сенегале.

В министерстве напомнили, что 3 декабря судно под флагом Португалии подверглось нападению пиратов в территориальных водах Экваториальной Гвинеи. Во время нападения были похищены девять членов экипажа, среди которых находились двое украинцев.

"Радуемся возвращению моряков из плена и благодарим всех причастных за эффективную работу!" — добавили в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты недавно расстреляли украинских бойцов в плену.

После этого омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что вопрос обмена пленными постоянно обсуждается в рамках мирного плана.