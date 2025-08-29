Відео
Головна Новини дня З нього сміються — губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа

З нього сміються — губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:51
Трампа розкритикував губернатор Каліфорнії — що сказав
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Fred Greaves

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "усі країни сміються над президентом США Дональдом Трампом за його спиною". За його словами, "це ганьба".

Про це Гевін Ньюсом заявив в інтерв'ю Politico

Губернатор Каліфорнії критикує Трампа

Ньюсом заявив, що мав багато зустрічей з іноземними представниками і всі вони сміються над американським президентом.

"Я зустрічався з десятками послів. Вони сміються за його спиною. З ним грають скрізь. Це ганьба. Я просто кажу вам. Це повсюдно", — сказав губернатор. 

Зазначимо, що Ньюсом — відомий противник Трампа. У червні він виступав категорично проти введення військ Нацгвардії США у Лос-Анджелес для боротьби з заворушеннями через антимігрантську політику американського президента та неодноразово критикував Трампа. 

ЗМІ називають Ньюсома одним із найімовірніших кандидатів у президенти США від демократів на виборах 2028 року. 

Нагадаємо, раніше президент Португалії різко висловився щодо політики Трампа. Він назвав лідера США "російським агентом".  

Водночас український боксер Володимир Кличко також різко висловився у бік Трампа після смертельної ракетної атаки Росії на Київ 28 серпня. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
