С него смеются — губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа

С него смеются — губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:51
Трампа раскритиковал губернатор Калифорнии — что сказал
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Fred Greaves

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "все страны смеются над президентом США Дональдом Трампом за его спиной". По его словам, "это позор".

Об этом Гэвин Ньюсом заявил в интервью Politico.

Читайте также:

Губернатор Калифорнии критикует Трампа

Ньюсом заявил, что имел много встреч с иностранными представителями и все они смеются над американским президентом.

"Я встречался с десятками послов. Они смеются за его спиной. С ним играют везде. Это позор. Я просто говорю вам. Это повсеместно", — сказал губернатор.

Отметим, что Ньюсом — известный противник Трампа. В июне он выступал категорически против введения войск Нацгвардии США в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками из-за антимигрантской политики американского президента и неоднократно критиковал Трампа.

СМИ называют Ньюсома одним из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов на выборах 2028 года.

Напомним, ранее президент Португалии резко высказался относительно политики Трампа. Он назвал лидера США "российским агентом".

В то же время украинский боксер Владимир Кличко также резко высказался в сторону Трампа после смертельной ракетной атаки России на Киев 28 августа.

Автор:
Карина Приходько
