Трампа раскритиковал губернатор Калифорнии — что сказал

С него смеются — губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "все страны смеются над президентом США Дональдом Трампом за его спиной". По его словам, "это позор".
Об этом Гэвин Ньюсом заявил в интервью Politico.
Губернатор Калифорнии критикует Трампа
Ньюсом заявил, что имел много встреч с иностранными представителями и все они смеются над американским президентом.
"Я встречался с десятками послов. Они смеются за его спиной. С ним играют везде. Это позор. Я просто говорю вам. Это повсеместно", — сказал губернатор.
Отметим, что Ньюсом — известный противник Трампа. В июне он выступал категорически против введения войск Нацгвардии США в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками из-за антимигрантской политики американского президента и неоднократно критиковал Трампа.
СМИ называют Ньюсома одним из самых вероятных кандидатов в президенты США от демократов на выборах 2028 года.
Напомним, ранее президент Португалии резко высказался относительно политики Трампа. Он назвал лидера США "российским агентом".
В то же время украинский боксер Владимир Кличко также резко высказался в сторону Трампа после смертельной ракетной атаки России на Киев 28 августа.
