Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З Ірану повернули чотирьох українських моряків, затриманих у квітні

З Ірану повернули чотирьох українських моряків, затриманих у квітні

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 16:39
Україна повернула з Ірану 4 моряків судна Epimonidas — деталі
Корабель. Ілюстративне фото: timesofisrael.com

Міністерство закордонних справ України повідомило про повернення з Ірану чотирьох українських громадян — членів екіпажу контейнеровоза Epimonidas, якого у квітні затримав Корпус вартових Ісламської революції в районі Ормузької протоки.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Новини.LIVE.

Повернення українських моряків

За словами речника, після інциденту українські дипломати оперативно встановили особи затриманих, підтримували постійний зв’язок із їхніми родинами, а також із грецькою компанією-судновласником та іншими залученими сторонами.

У результаті дипломатичних зусиль українські громадяни змогли залишити територію Ірану та вже перебувають у безпеці разом із родинами. Їхній стан здоров’я оцінюється як задовільний.

"Зусилля української сторони завершилися позитивним результатом — наші громадяни вже залишили територію Ірану та перебувають у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний", — заявив речник МЗС.

Читайте також:

Ситуація в Ормузькій протоці

Раніше Міжнародна морська організація (ІМО) повідомляла про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які можуть залишатися заблокованими на суднах у регіоні Ормузької протоки через загострення безпекової ситуації.

Міжнародний контекст

На тлі подій у регіоні 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає поступове завершення збройного конфлікту на Близькому Сході та припинення бойових дій, зокрема в Лівані.

22 червня сторони за посередництва Катару та Пакистану погодили дорожню карту, що має привести до фінальної мирної угоди протягом 60 днів.

Того ж дня Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє операції, пов’язані з виробництвом і постачанням іранської нафти, до кінця серпня 2026 року.

Новини.LIVE повідомляли, що російські військові атакували два українські рятувальні судна в Чорному морі. Катери Морської пошуково-рятувальної служби зазнали удару під час виконання гуманітарної місії. 

Новини.LIVE інформували, що військово-морські сили ЗСУ здійснили рятувальну операцію після удару російського безпілотника по іноземному цивільному судну. Унаслідок атаки на борту спалахнула масштабна пожежа, один із членів екіпажу загинув.

Іран ВМС моряки Георгій Тихий
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації