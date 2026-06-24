Україна повернула з Ірану 4 моряків судна Epimonidas — деталі

Корабель. Ілюстративне фото: timesofisrael.com

Міністерство закордонних справ України повідомило про повернення з Ірану чотирьох українських громадян — членів екіпажу контейнеровоза Epimonidas, якого у квітні затримав Корпус вартових Ісламської революції в районі Ормузької протоки.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Новини.LIVE.

Повернення українських моряків

За словами речника, після інциденту українські дипломати оперативно встановили особи затриманих, підтримували постійний зв’язок із їхніми родинами, а також із грецькою компанією-судновласником та іншими залученими сторонами.

У результаті дипломатичних зусиль українські громадяни змогли залишити територію Ірану та вже перебувають у безпеці разом із родинами. Їхній стан здоров’я оцінюється як задовільний.

"Зусилля української сторони завершилися позитивним результатом — наші громадяни вже залишили територію Ірану та перебувають у безпеці зі своїми родинами. Стан їхнього здоров’я задовільний", — заявив речник МЗС.

Читайте також:

Ситуація в Ормузькій протоці

Раніше Міжнародна морська організація (ІМО) повідомляла про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які можуть залишатися заблокованими на суднах у регіоні Ормузької протоки через загострення безпекової ситуації.

Міжнародний контекст

На тлі подій у регіоні 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає поступове завершення збройного конфлікту на Близькому Сході та припинення бойових дій, зокрема в Лівані.

22 червня сторони за посередництва Катару та Пакистану погодили дорожню карту, що має привести до фінальної мирної угоди протягом 60 днів.

Того ж дня Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє операції, пов’язані з виробництвом і постачанням іранської нафти, до кінця серпня 2026 року.

Новини.LIVE повідомляли, що російські військові атакували два українські рятувальні судна в Чорному морі. Катери Морської пошуково-рятувальної служби зазнали удару під час виконання гуманітарної місії.

Новини.LIVE інформували, що військово-морські сили ЗСУ здійснили рятувальну операцію після удару російського безпілотника по іноземному цивільному судну. Унаслідок атаки на борту спалахнула масштабна пожежа, один із членів екіпажу загинув.