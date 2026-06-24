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Главная Новости дня Из Ирана вернули четырёх украинских моряков, задержанных в апреле

Из Ирана вернули четырёх украинских моряков, задержанных в апреле

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 16:39
Украина вернула из Ирана 4 моряка с судна «Epimonidas» — подробности
Корабль. Иллюстративное фото: timesofisrael.com

Министерство иностранных дел Украины сообщило о возвращении из Ирана четырёх украинских граждан — членов экипажа контейнеровоза "Epimonidas", который в апреле был задержан Корпусом стражей Исламской революции в районе Ормузского пролива.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает Новини.LIVE.

Возвращение украинских моряков

По словам пресс-секретаря, после инцидента украинские дипломаты оперативно установили личности задержанных, поддерживали постоянную связь с их семьями, а также с греческой компанией-судовладельцем и другими вовлеченными сторонами.

В результате дипломатических усилий украинские граждане смогли покинуть территорию Ирана и уже находятся в безопасности вместе со своими семьями. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

"Усилия украинской стороны увенчались положительным результатом — наши граждане уже покинули территорию Ирана и находятся в безопасности со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное", — заявил пресс-секретарь МИД.

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Ситуация в Ормузском проливе

Ранее Международная морская организация (ИМО) сообщала о подготовке масштабной операции по эвакуации около 11 тысяч моряков, которые могут оставаться заблокированными на судах в регионе Ормузского пролива из-за обострения ситуации с безопасностью.

Международный контекст

На фоне событий в регионе 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает постепенное завершение вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и прекращение боевых действий, в частности в Ливане.

22 июня стороны при посредничестве Катара и Пакистана согласовали "дорожную карту", которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.

В тот же день Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с добычей и поставками иранской нефти, до конца августа 2026 года.

Новини.LIVE сообщали, что российские военные атаковали два украинских спасательных судна в Чёрном море. Катера Морской поисково-спасательной службы подверглись удару во время выполнения гуманитарной миссии.

Новини.LIVE сообщали, что военно-морские силы ВСУ провели спасательную операцию после удара российского беспилотника по иностранному гражданскому судну. В результате атаки на борту вспыхнул масштабный пожар, один из членов экипажа погиб.

Иран ВМС моряки Георгий Тихий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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