Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З 1 квітня держава зможе швидко виявити фіктивне бронювання

З 1 квітня держава зможе швидко виявити фіктивне бронювання

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 06:11
З 1 квітня держава зможе швидко виявити фіктивне бронювання
Держава виявлятиме незаконно заброньованих. Фото: з відкритих джерел

В Україні з 1 квітня буде змінено мобілізаційний процес. Зокрема, через цифровізацію держава зможе швидко перевірити законність бронювання і визначити фіктивне працевлаштування осіб. 

Як відбуватиметься перевірка, Новини.LIVE розповіла адвокат, керуючий Адвокатським  бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Фіктивне бронювання — що перевірятимуть 

З 01 квітня 2026 року запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром "Оберіг", Податковою та Пенсійним фондом України.

За даними адвоката, будуть перевіряти:

  1. Рівень зарплати: чи відповідає вона встановленим лімітам для "критично важливого підприємства".
  2. Сплата ЄСВ: бронювання анулюється автоматично, якщо підприємство має заборгованість або якщо працівник фактично не отримує зарплату (фіктивне працевлаштування).
  3. Реальність штату: чи не перевищено ліміт у 50% (або інший встановлений відсоток) від загальної кількості військовозобов'язаних.

Адвокат додала, що це базується на спільному наказі Мінекономіки та Міноборони щодо цифровізації бронювання через портал "Дія".

Читайте також:

Стосовно нововведень в мобілізаційному процесі, то плюсом адвокат вважає зменшення черг, корупційних ризиків при оформленні відстрочок та прозорість бронювання.

"Мінус — сховатися від державної системи стає майже неможливо. Цифровий слід (податки, лікарні, перетин кордону) автоматично підтягуються  в "Оберіг", — додала адвокат. 

Раніше Новини.LIVE  писали, чи штрафуватиме ТЦК людей, які мають бронювання але працюють дистанційно. Працювати з дому їм дозволяє підприємство, але для держави це також не є порушенням обліку. Тому за це не повинні накладати санкції. 

Нагадаємо, що підприємства в Україні можуть завчасно бронювати людей. Ця функція доступна на порталі "Дія". Скорисатися можуть ті, хто не має проблем з військовим обліком. 

мобілізація ТЦК та СП єБронювання Резерв+ зарплата
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації