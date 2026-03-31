З 1 квітня держава зможе швидко виявити фіктивне бронювання

В Україні з 1 квітня буде змінено мобілізаційний процес. Зокрема, через цифровізацію держава зможе швидко перевірити законність бронювання і визначити фіктивне працевлаштування осіб.

Як відбуватиметься перевірка, Новини.LIVE розповіла адвокат, керуючий Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Фіктивне бронювання — що перевірятимуть

З 01 квітня 2026 року запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром "Оберіг", Податковою та Пенсійним фондом України.

За даними адвоката, будуть перевіряти:

Рівень зарплати: чи відповідає вона встановленим лімітам для "критично важливого підприємства". Сплата ЄСВ: бронювання анулюється автоматично, якщо підприємство має заборгованість або якщо працівник фактично не отримує зарплату (фіктивне працевлаштування). Реальність штату: чи не перевищено ліміт у 50% (або інший встановлений відсоток) від загальної кількості військовозобов'язаних.

Адвокат додала, що це базується на спільному наказі Мінекономіки та Міноборони щодо цифровізації бронювання через портал "Дія".

Стосовно нововведень в мобілізаційному процесі, то плюсом адвокат вважає зменшення черг, корупційних ризиків при оформленні відстрочок та прозорість бронювання.

"Мінус — сховатися від державної системи стає майже неможливо. Цифровий слід (податки, лікарні, перетин кордону) автоматично підтягуються в "Оберіг", — додала адвокат.

Раніше Новини.LIVE писали, чи штрафуватиме ТЦК людей, які мають бронювання але працюють дистанційно. Працювати з дому їм дозволяє підприємство, але для держави це також не є порушенням обліку. Тому за це не повинні накладати санкції.

Нагадаємо, що підприємства в Україні можуть завчасно бронювати людей. Ця функція доступна на порталі "Дія". Скорисатися можуть ті, хто не має проблем з військовим обліком.