Главная Новости дня С 1 апреля государство сможет быстро обнаружить фиктивное бронирование

Дата публикации 31 марта 2026 06:11
Государство будет выявлять незаконно забронированных. Фото: из открытых источников

В Украине с 1 апреля будет изменен мобилизационный процесс. В частности, через цифровизацию государство сможет быстро проверить законность бронирования и определить фиктивное трудоустройство лиц.

Как будет происходить проверка, Новини.LIVE рассказала адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль.

Фиктивное бронирование — что будут проверять

С 01 апреля 2026 года вводится автоматический обмен данными между Реестром "Оберіг", Налоговой и Пенсионным фондом Украины.

По данным адвоката, будут проверять:

  1. Уровень зарплаты: соответствует ли она установленным лимитам для "критически важного предприятия".
  2. Уплата ЕСВ: бронирование аннулируется автоматически, если предприятие имеет задолженность или если работник фактически не получает зарплату (фиктивное трудоустройство).
  3. Реальность штата: не превышен ли лимит в 50% (или другой установленный процент) от общего количества военнообязанных.

Адвокат добавила, что это базируется на совместном приказе Минэкономики и Минобороны по цифровизации бронирования через портал "Дія".

Что касается новшеств в мобилизационном процессе, то плюсом адвокат считает уменьшение очередей, коррупционных рисков при оформлении отсрочек и прозрачность бронирования.

"Минус — спрятаться от государственной системы становится почти невозможно. Цифровой след (налоги, больницы, пересечение границы) автоматически подтягиваются в "Оберіг", — добавила адвокат.

Ранее Новини.LIVE  писали, будет ли штрафовать ТЦК за дистанционную работу с бронированием. Работать из дома им позволяет предприятие, но для государства это также не нарушение учета. Потому за это не должны налагать санкции.

Напомним, что предприятия в Украине могут заблаговременно бронировать людей. Эта функция доступна на портале "Дія". Воспользоваться могут те, у кого нет проблем с военным учетом.

мобилизация ТЦК и СП еБронирование Резерв+ зарплата
Антонина Карташева - Журналистка
