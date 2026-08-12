Їхня доля ще гірша: Третій корпус про іноземців у війську РФ

Олександр Бородін. Фото: Суспільне

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У складі російської армії воює значна кількість іноземців, зокрема громадян країн Латинської Америки та Африки. Іноземці погоджуються на участь у війні проти України через російські контракти.

Про це в ефірі День.LIVE заявив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, передає Новини.LIVE.

Бородін розповів про підготовку російської піхоти

Речник заявив, що російське командування використовує таких військових навіть гірше, ніж власних громадян.

"Їхня доля ще гірша, ніж у росіян. Тому що їх застосовують ще гірше", — сказав він.

Бородін зазначив, що значна частина російської піхоти не має належної підготовки та відповідного рівня екіпірування. За словами речника, йдеться радше про людей зі зброєю, ніж про повноцінних піхотинців, адже професійний військовослужбовець має володіти низкою спеціальних навичок.

Військовий наголосив, що такий стан російської піхоти не обов’язково свідчить про слабкість армії РФ. На його думку, російське командування свідомо робить ставку на інші складові війни — безпілотники, розвідку, далекобійні удари та ураження цілей. Водночас, за словами речника, Росія використовує людський ресурс як один із головних інструментів на полі бою, залучаючи до війни не лише власних громадян. Серед іноземців у російських підрозділах, за його словами, є представники Латинської Америки та Африки.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними української воєнної розвідки, станом на серпень 2026 року Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних дронів "Герань" різних модифікацій. Водночас через обмежені виробничі можливості РФ поки не здатна підтримувати стабільно високу інтенсивність їхнього застосування.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія змушена постійно поповнювати особовий склад на більшості напрямків фронту через рекордні втрати у липні та на початку серпня. Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.