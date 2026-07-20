WР: США готуються до повномасштабної війни з Іраном попри брак ресурсів

Президент США Дональд Трамп. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

США наближаються до ризику повномасштабного військового конфлікту з Іраном на тлі подальшої ескалації бойових дій. Водночас у Пентагоні занепокоєні обмеженими запасами озброєння та можливостями для розгортання масштабнішої операції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Washington Post.

США наближаються до масштабної війни з Іраном

За інформацією видання, протягом останнього тижня бойових дій загинули щонайменше троє американських військовослужбовців, хоча остаточна кількість жертв може бути більшою.

Зокрема, у Центральному командуванні США повідомили, що після іранського удару по американській військовій базі в Йорданії, який стався у п'ятницю та забрав життя двох військових, було виявлено ще одну групу невпізнаних людських останків.

Крім того, ще один американський військовослужбовець загинув на півночі Іраку. Відомо, що це сталося під час контрольованого знешкодження нерозірваних боєприпасів зі збитого іранського безпілотника.

Президент США Дональд Трамп назвав загибель перших двох військових "дуже сумною подією".

Співрозмовник The Washington Post, який знайомий із внутрішніми обговореннями в адміністрації США, розповів, що Вашингтон уже готується до можливого розширення бойових дій. Зокрема, Пентагон нарощує присутність бойової авіації на Близькому Сході.

Водночас чиновник наголосив, що можливості США для масштабної ескалації є обмеженими. Серед головних причин він назвав:

скорочення запасів систем протиповітряної оборони,

дефіцит далекобійних боєприпасів,

труднощі з оперативним перекиданням додаткових сил і техніки через пошкодження, отримані під час бойових дій.

За його словами, наявних ресурсів може бути недостатньо для безпечного ведення тривалої військової кампанії, а Білий дім не повною мірою усвідомлює масштаб цієї проблеми.

Військові аналітики також звертають увагу, що американські сили наразі не готові до потенційної наземної операції на території Ірану. Раніше Дональд Трамп не виключив можливості такого сценарію, однак експерти вважають, що реалізація подібної операції потребуватиме значно більших ресурсів і часу на підготовку.

Як писали Новини.LIVE, раніше Трамп пригрозив Ірану тотальними руйнуваннями. Якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів, "США завдаватимуть ударів по мостах і електростанціях".

Водночас 19 липня США завдали нових ударів по Ірану. Американці хочуть, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці.