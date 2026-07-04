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Вже 12 загиблих: Зеленський відерагував на ДТП на трасі Миколаїв—Одеса

4 липня 2026 12:13
Термінова новина
Литвин Вікторія
редактор стрічки новин

Володимир Зеленський 4 липня повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі Миколаїв — Одеса. За словами глави держави, внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з мікроавтобусом загинули 12 людей, ще шість осіб отримали травми. 

Про це президент написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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