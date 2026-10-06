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Головна Новини дня Вводять графіки відключень з 15:00: енергетики попередили українців

Вводять графіки відключень з 15:00: енергетики попередили українців

Ua ru
6 жовтня 2026 10:58
Відключення світла 6 жовтня: де діятимуть графіки і чому немає електроенергії
Енергетик лагодить лінію. Фото: Новини.LIVE

Через російські удари по інфраструктурі в частині областей України у вівторок, 6 жовтня, з 15:00 і до кінця доби впроваджують графіки відключень світла. Енергетики закликають перенести роботу потужних приладів на денні години, щоб уникнути додаткового перевантаження системи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Укренерго. 

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Графіки відключення світла в Україні 6 жовтня

Сьогодні з 15:00 і до кінця доби в низці регіонів України запроваджують обмеження потужності для промислових підприємств. Побутові споживачі також матимуть проблеми з електропостачанням, для них застосують графіки погодинних відключень обсягом до однієї черги.

В Укренерго повідомляють, що дізнатися точний розклад знеструмлень можна на офіційних ресурсах місцевих свого обленерго. Фахівці попереджають, що через постійну загрозу нових ударів оперативна ситуація здатна миттєво змінитися.

Додатково мережа потерпає від свіжих обстрілів. Станом на ранок, 6 жовтня, без електропостачання опинилися абоненти одразу в чотирьох прифронтових областях.

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Проблеми з енергетикою є у Сумській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені лінії там, де це дозволяють умови безпеки, аби якнайшвидше повернути світло в домівки.

Аби уникнути аварійного перевантаження вцілілого обладнання, енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних приладів у моменти, коли світло з'являється за графіком. Загалом використання енергоємної техніки радять перенести на денні години з 10:00 до 15:00. 

Новини.LIVE раніше повідомляли, що аналітики ISW заявили про зміну тактики Кремля щодо атак по цивільній та критичній інфраструктурі України. 

Росія розпочала масштабний енергетичний терор України раніше звичних термінів. Намагаючись компенсувати невдачі на фронті та зламати спротив Києва, лише за останній тиждень росіяни спрямували на українські міста понад 1900 ударних дронів та тисячі КАБів.

Однією з цілей нещодавніх атак стала Трипільська ТЕС. Унаслідок ворожого удару 30 вересня було серйозно пошкоджено енергогенеруюче обладнання підприємства. 

електроенергія обстріли Укренерго війна в Україні енергетика графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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