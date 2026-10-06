Отключение электричества 6 октября: где будут действовать графики и почему нет электричества

Энергетик ремонтирует линию. Фото: Новини.LIVE

В связи с российскими ударами по инфраструктуре в некоторых областях Украины во вторник, 6 октября, с 15:00 и до конца суток вводятся графики отключений электроэнергии. Энергетики призывают перенести работу мощных приборов на дневное время, чтобы избежать дополнительной перегрузки системы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Укрэнерго.

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Графики отключений электроэнергии в Украине 6 октября

Сегодня с 15:00 и до конца суток в ряде регионов Украины вводятся ограничения мощности для промышленных предприятий. Бытовые потребители также столкнутся с проблемами с электроснабжением, для них будут применяться графики почасовых отключений объемом до одной очереди.

В «Укрэнерго» сообщают, что узнать точное расписание отключений можно на официальных сайтах местных облэнерго. Специалисты предупреждают, что из-за постоянной угрозы новых ударов оперативная ситуация может мгновенно измениться.

Кроме того, сеть страдает от недавних обстрелов. По состоянию на утро 6 октября без электроснабжения оказались абоненты сразу в четырех прифронтовых областях.

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Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады уже восстанавливают поврежденные линии там, где это позволяют условия безопасности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Чтобы избежать аварийной перегрузки уцелевшего оборудования, энергетики просят не включать одновременно несколько мощных приборов в моменты, когда свет появляется по графику. В целом использование энергоемкой техники рекомендуется перенести на дневные часы с 10:00 до 15:00.

Новини.LIVE ранее сообщали, что аналитики ISW заявили об изменении тактики Кремля в отношении атак на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

Россия начала масштабный энергетический террор против Украины раньше обычного. Пытаясь компенсировать неудачи на фронте и сломить сопротивление Киева, только за последнюю неделю россияне направили на украинские города более 1900 ударных дронов и тысячи кассетных боеприпасов.

Одной из целей недавних атак стала Трипольская ТЭС. В результате вражеского удара 30 сентября было серьезно повреждено энергогенерирующее оборудование предприятия.