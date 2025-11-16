Поліція розшукала левицю, яка втекла із зоокуточку у Хмельницькому 15 листопада

Левиця, яка втекла із зоокуточка. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області

У суботу, 15 листопада, із зоокуточка у Хмельницькому втекли дві левиці. Одну з них персоналу закладу вдалося повернути самостійно, а іншу оперативно розшукали поліцейські.

Про це Facebook повідомляє патрульна поліція Хмельницької області.

Втеча левиць у Хмельницькому

"Сьогодні поліції надійшло повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів місцевого зоокуточка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини. Одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території", — йдеться у повідомленні.

Після того, як будо отримано орієнтування, патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочати пошуки на навколишній території.

"Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі", — сказано у дописі.

Враховуючи опубліковані кадри можна побачити, що для пошуку левиці поліція запустила в тому числі дрони.

Поліцейський тримає в руках дрон. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області

Правоохоронці шукають левицю з дрона. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області

Наразі патрульні забезпечують контроль ситуації та разом із персоналом зоокуточка повертають тварину до місця утримання.

"За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ та встановлюють усі обставини", — додали поліцейські.

Зазначимо, що у коментарі "Суспільному" директор центру реабілітації для диких тварин Сергій Пальохін припустив, що невідомі зламали замки на вольєрі, що і стало причиною інциденту.

