Поліція розшукала левицю, яка втекла із зоокуточку у Хмельницькому 15 листопада

Втеча левиць у Хмельницькому — поліція знайшла тварину
У суботу, 15 листопада, із зоокуточка у Хмельницькому втекли дві левиці. Одну з них персоналу закладу вдалося повернути самостійно, а іншу оперативно розшукали поліцейські.
Про це Facebook повідомляє патрульна поліція Хмельницької області.
Втеча левиць у Хмельницькому
"Сьогодні поліції надійшло повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів місцевого зоокуточка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини. Одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території", — йдеться у повідомленні.
Після того, як будо отримано орієнтування, патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочати пошуки на навколишній території.
"Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі", — сказано у дописі.
Враховуючи опубліковані кадри можна побачити, що для пошуку левиці поліція запустила в тому числі дрони.
Наразі патрульні забезпечують контроль ситуації та разом із персоналом зоокуточка повертають тварину до місця утримання.
"За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ та встановлюють усі обставини", — додали поліцейські.
Зазначимо, що у коментарі "Суспільному" директор центру реабілітації для диких тварин Сергій Пальохін припустив, що невідомі зламали замки на вольєрі, що і стало причиною інциденту.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, в яких випадках можуть оштрафувати власників собак.
Читайте Новини.LIVE!