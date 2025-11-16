Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Втеча левиць у Хмельницькому — поліція знайшла тварину

Втеча левиць у Хмельницькому — поліція знайшла тварину

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 00:13
Оновлено: 00:13
Поліція розшукала левицю, яка втекла із зоокуточку у Хмельницькому 15 листопада
Левиця, яка втекла із зоокуточка. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області

У суботу, 15 листопада, із зоокуточка у Хмельницькому втекли дві левиці. Одну з них персоналу закладу вдалося повернути самостійно, а іншу оперативно розшукали поліцейські.

Про це Facebook повідомляє патрульна поліція Хмельницької області.

Реклама
Читайте також:

Втеча левиць у Хмельницькому

"Сьогодні поліції надійшло повідомлення про втечу двох левиць із вольєрів місцевого зоокуточка. Унаслідок інциденту загинули інші тварини. Одну з левиць персоналу закладу вдалося повернути до вольєра, інша вибігла за межі території", — йдеться у повідомленні.

Після того, як будо отримано орієнтування, патрульні спільно з колегами з інших підрозділів негайно розпочати пошуки на навколишній території.

"Поліцейські працювали злагоджено, перекриваючи можливі напрямки руху тварини. Невдовзі один з екіпажів виявив левицю неподалік місця втечі", — сказано у дописі.

Враховуючи опубліковані кадри можна побачити, що для пошуку левиці поліція запустила в тому числі дрони.

Для пошуку левиці у Хмельницькому поліція запустила дрони
Поліцейський тримає в руках дрон. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області
Поліція знайшла левицю, яка втекла із зоокуточка у Хмельницькому
Правоохоронці шукають левицю з дрона. Фото: Facebook патрульної поліції Хмельницької області

Наразі патрульні забезпечують контроль ситуації та разом із персоналом зоокуточка повертають тварину до місця утримання.

"За фактом події слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) ККУ та встановлюють усі обставини", — додали поліцейські.

Зазначимо, що у коментарі "Суспільному" директор центру реабілітації для диких тварин Сергій Пальохін припустив, що невідомі зламали замки на вольєрі, що і стало причиною інциденту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, в яких випадках можуть оштрафувати власників собак.

тварини поліція Хмельницький дрони дикі тварини інцидент
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації