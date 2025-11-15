У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли два леви 15 листопада

У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли леви — деталі
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин у суботу, 15 листопада, втекли два леви. Відомо, що одну тварину вже вдалося знайти.
Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін у коментарі "Суспільному".
У Хмельницькому втекли леви
"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", — розповів Пальохін.
Наразі пошуки одного лева продовжуються.
А у ДСНС Хмельницької області зазначили, що будуть залучати підрозділ дронів, аби знайти тварину.
Нагадаємо, на Львівщині померла жінка, яку вкусило кошеня. У неї діагностували сказ.
Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках можуть оштрафувати власників тварин.
Читайте Новини.LIVE!