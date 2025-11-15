Відео
У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли леви — деталі

Дата публікації: 15 листопада 2025 14:53
Оновлено: 14:53
У Хмельницькому з реабілітаційного центру втекли два леви 15 листопада
Леви. Фото ілюстративне: Pexels

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин у суботу, 15 листопада, втекли два леви. Відомо, що одну тварину вже вдалося знайти.

Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін у коментарі "Суспільному".

Читайте також:

У Хмельницькому втекли леви

"Уночі невідомі зламали замки на дверях вольєра, я виявив це зранку. Унаслідок цього вибігло два леви", — розповів Пальохін.

Наразі пошуки одного лева продовжуються. 

А у ДСНС Хмельницької області зазначили, що будуть залучати підрозділ дронів, аби знайти тварину.

Нагадаємо, на Львівщині померла жінка, яку вкусило кошеня. У неї діагностували сказ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках можуть оштрафувати власників тварин.

тварини Хмельницький Хмельницька область дикі тварини реабілітація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
