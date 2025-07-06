У Туреччині лев утік із зоопарку й напав на фермера

У Туреччині лев втік із зоопарку та напав на чоловіка
У Туреччині лев втік із зоопарку та напав на фермера. Внаслідок цього чоловік отримав серйозні поранення.
Про це повідомляє Associated Press у неділю, 6 липня.
Напад лева на чоловіка в Туреччині
Самець лева Зевс втік зі своєї клітки в Країні левів у Манавгаті. Через декілька годин тварина напала на 53-річного Сулеймана Кіра, який спав на вулиці після робіт на фермі.
"Я почув шелест. Коли я підняв ковдру, лев упав на мене. Ми боролися й боролися... Я схопив його за шию й стиснув. У цей момент він трохи втік", — каже чоловік.
За інформацією ЗМІ, правоохоронці, які шукали лева, почули шум боротьби та відлякали його пострілами в повітря.
Чоловіка госпіталізували з пораненнями голови, плеча та ніг. Поліцейські, залучивши дрони, знайшли лева в сусідній лісистій місцевості.
Наразі невідомо, як вдалося тварині втекти. Розпочато розслідування.
Нагадаємо, в Одеському зоопарку не працює котел, який забезпечує тепло. Під загрозою опинилися слониха Венді, а також багато інших тварин, оскільки їм може не вистачити тепла, аби пережити зиму.
Раніше Новини.LIVE розповідали, які породи собак вважають небезпечними і скільки доведеться віддати за порушення вимог вигулу.
Читайте Новини.LIVE!