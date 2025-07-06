Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на мужчину

В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на мужчину

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 21:29
В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на фермера
Лев. Фото иллюстративное: Pexels

В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на фермера. В результате этого мужчина получил серьезные ранения.

Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 6 июля.

Реклама
Читайте также:

Нападение льва на мужчину в Турции

Самец льва Зевс сбежал из своей клетки в Стране львов в Манавгате. Через несколько часов животное напало на 53-летнего Сулеймана Кира, который спал на улице после работ на ферме.

"Я услышал шелест. Когда я поднял одеяло, лев упал на меня. Мы боролись и боролись... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного убежал", — говорит мужчина.

По информации СМИ, правоохранители, которые искали льва, услышали шум борьбы и отпугнули его выстрелами в воздух.

Мужчину госпитализировали с ранениями головы, плеча и ног. Полицейские привлекая дроны нашли льва в соседней лесистой местности.

Пока неизвестно, как удалось животному убежать. Начато расследование.

Напомним, в Одесском зоопарке не работает котел, который обеспечивает тепло. Под угрозой оказались слониха Венди, а также многие другие животные, поскольку им может не хватить тепла, чтобы пережить зиму.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие породы собак считают опасными и сколько придется отдать за нарушение требований выгула.

Турция нападение животные зоопарк Лев
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации