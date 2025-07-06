Лев. Фото иллюстративное: Pexels

В Турции лев сбежал из зоопарка и напал на фермера. В результате этого мужчина получил серьезные ранения.

Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 6 июля.

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Нападение льва на мужчину в Турции

Самец льва Зевс сбежал из своей клетки в Стране львов в Манавгате. Через несколько часов животное напало на 53-летнего Сулеймана Кира, который спал на улице после работ на ферме.

"Я услышал шелест. Когда я поднял одеяло, лев упал на меня. Мы боролись и боролись... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного убежал", — говорит мужчина.

По информации СМИ, правоохранители, которые искали льва, услышали шум борьбы и отпугнули его выстрелами в воздух.

Мужчину госпитализировали с ранениями головы, плеча и ног. Полицейские привлекая дроны нашли льва в соседней лесистой местности.

Пока неизвестно, как удалось животному убежать. Начато расследование.

Напомним, в Одесском зоопарке не работает котел, который обеспечивает тепло. Под угрозой оказались слониха Венди, а также многие другие животные, поскольку им может не хватить тепла, чтобы пережить зиму.

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