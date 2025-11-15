В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали два льва 15 ноября

В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали львы — детали
В Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных в субботу, 15 ноября, сбежали два льва. Известно, что одно животное уже удалось найти.
Об этом сообщил директор центра Сергей Палехин в комментарии "Суспільному".
В Хмельницком сбежали львы
"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", — рассказал Палехин.
Сейчас поиски одного льва продолжаются.
А в ГСЧС Хмельницкой области отметили, что будут привлекать подразделение дронов, чтобы найти животное.
Напомним, на Львовщине умерла женщина, которую укусил котенок. У нее диагностировали бешенство.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях могут оштрафовать владельцев животных.
Читайте Новини.LIVE!