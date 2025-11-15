Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали львы — детали

В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали львы — детали

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 14:53
обновлено: 14:53
В Хмельницком из реабилитационного центра сбежали два льва 15 ноября
Львы. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницком из реабилитационного центра для диких животных в субботу, 15 ноября, сбежали два льва. Известно, что одно животное уже удалось найти.

Об этом сообщил директор центра Сергей Палехин в комментарии "Суспільному".

Реклама
Читайте также:

В Хмельницком сбежали львы

"Ночью неизвестные сломали замки на дверях вольера, я обнаружил это утром. В результате этого выбежали два льва", — рассказал Палехин.

Сейчас поиски одного льва продолжаются.

А в ГСЧС Хмельницкой области отметили, что будут привлекать подразделение дронов, чтобы найти животное.

Напомним, на Львовщине умерла женщина, которую укусил котенок. У нее диагностировали бешенство.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях могут оштрафовать владельцев животных.

животные Хмельницкий Хмельницкая область дикие животные реабилитация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации