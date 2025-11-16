Видео
Видео

Главная Новости дня Побег львиц в Хмельницком — полиция нашла животное

Побег львиц в Хмельницком — полиция нашла животное

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 00:13
обновлено: 00:13
Полиция разыскала львицу, которая сбежала из зооуголка в Хмельницком 15 ноября
Львица, которая сбежала из зооуголка. Фото: Facebook патрульной полиции Хмельницкой области

В субботу, 15 ноября, из зооуголка в Хмельницком сбежали две львицы. Одну из них персоналу заведения удалось вернуть самостоятельно, а другую оперативно разыскали полицейские. 

Об этом Facebook сообщает патрульная полиция Хмельницкой области.

Побег львиц в Хмельницком

"Сегодня полиции поступило сообщение о побеге двух львиц из вольеров местного зооуголка. В результате инцидента погибли другие животные. Одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории", — говорится в сообщении.

После того, как была получена ориентировка, патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на окружающей территории.

"Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу недалеко от места побега", — говорится в сообщении.

Учитывая опубликованные кадры можно увидеть, что для поиска львицы полиция запустила в том числе дроны.

Для пошуку левиці у Хмельницькому поліція запустила дрони
Полицейский держит в руках дрон. Фото: Facebook патрульной полиции Хмельницкой области
Поліція знайшла левицю, яка втекла із зоокуточка у Хмельницькому
Правоохранители ищут львицу с дрона. Фото: Facebook патрульной полиции Хмельницкой области

Сейчас патрульные обеспечивают контроль ситуации и вместе с персоналом зооуголка возвращают животное к месту содержания.

"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК и устанавливают все обстоятельства", - добавили полицейские.

Отметим, что в комментарии "Суспільному" директор центра реабилитации для диких животных Сергей Палехин предположил, что неизвестные сломали замки на вольере, что и стало причиной инцидента.

Напомним, недавно мы писали, в каких случаях могут оштрафовать владельцев собак.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
