Полиция разыскала львицу, которая сбежала из зооуголка в Хмельницком 15 ноября

Побег львиц в Хмельницком — полиция нашла животное
В субботу, 15 ноября, из зооуголка в Хмельницком сбежали две львицы. Одну из них персоналу заведения удалось вернуть самостоятельно, а другую оперативно разыскали полицейские.
Об этом Facebook сообщает патрульная полиция Хмельницкой области.
"Сегодня полиции поступило сообщение о побеге двух львиц из вольеров местного зооуголка. В результате инцидента погибли другие животные. Одну из львиц персоналу заведения удалось вернуть в вольер, другая выбежала за пределы территории", — говорится в сообщении.
После того, как была получена ориентировка, патрульные совместно с коллегами из других подразделений немедленно начали поиски на окружающей территории.
"Полицейские работали слаженно, перекрывая возможные направления движения животного. Вскоре один из экипажей обнаружил львицу недалеко от места побега", — говорится в сообщении.
Учитывая опубликованные кадры можно увидеть, что для поиска львицы полиция запустила в том числе дроны.
Сейчас патрульные обеспечивают контроль ситуации и вместе с персоналом зооуголка возвращают животное к месту содержания.
"По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК и устанавливают все обстоятельства", - добавили полицейские.
Отметим, что в комментарии "Суспільному" директор центра реабилитации для диких животных Сергей Палехин предположил, что неизвестные сломали замки на вольере, что и стало причиной инцидента.
