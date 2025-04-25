На цей момент спеціальну петицію підписали вже 65 тисяч американців

Мітинг на підтримку України біля Білого дому. Фото: Reuters

Понад 63 тисяч громадян США приєдналися до ініціативи Dekleptocracy Alliance та чотирнадцяти інших прогресивних організацій, підписавши петицію на підтримку України. Це сталося попри позицію президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляється у пресрелізі Dekleptocracy Alliance.

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Про що наголошено у петиції

Організатори ініціативи повідомили, що вони в такий спосіб звертаються до Конгресу з проханням надати Україні необхідну допомогу та чинити тиск на Росію до припинення агресії РФ. Крістофер Гаррісон, президент Dekleptocracy Alliance, наголосив, що навіть якщо нинішня адміністрація відвернеться від союзників, американський народ цього не зробить.

Очільник Dekleptocracy Alliance зауважив, що ті, хто бореться за демократію, повинні знати, що вони мають друзів у США, а тирани мають боятися сили вільних людей, об'єднаних попри кордони.

"Минулий місяць був складним для американців — митна політика, рішення Трампа відправити своїх опонентів у ГУЛАГ у Сальвадорі. Та попри це, люди знаходять час, щоб заявити про непохитну підтримку українського народу та висловити осуд як Трампу, так і Путіну, який вкотре "показав" своє прагнення до миру, вбивши 34 людини у Сумах", — заявив Гаррісон.

Ця петиція демонструє непохитну підтримку українського народу з боку прогресивної Америки у його боротьбі за свободу та суверенітет, зазначається у пресрелізі Dekleptocracy Alliance.

Збір підписів триватиме до 27 квітня, після чого петиція буде передана українським ЗМІ та громадським організаціям для максимального розповсюдження як в Україні, так і в Сполучених Штатах.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп пояснив, які "поступки" запропонувала Росія для завершення війни в Україні. Трамп заявив, що Росія запропонувала "зупинити війну та захоплення всієї України".

Крім того, лідер США вважає, що Україні буде складно повернути Крим. За його словами, півострів було окуповано, коли президентом був Барак Обама.