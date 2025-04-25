На данный момент специальную петицию подписали уже 65 тысяч американцев

Митинг в поддержку Украины возле Белого дома. Фото: Reuters

Более 63 тысяч граждан США присоединились к инициативе Dekleptocracy Alliance и четырнадцати других прогрессивных организаций, подписав петицию в поддержку Украины. Это произошло несмотря на позицию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщается в пресс-релизе Dekleptocracy Alliance.

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О чем говорится в петиции

Организаторы инициативы сообщили, что они таким образом обращаются к Конгрессу с просьбой предоставить Украине необходимую помощь и оказать давление на Россию до прекращения агрессии РФ. Кристофер Гаррисон, президент Dekleptocracy Alliance, отметил, что даже если нынешняя администрация отвернется от союзников, американский народ этого не сделает.

Глава Dekleptocracy Alliance отметил, что те, кто борется за демократию, должны знать, что они имеют друзей в США, а тираны должны бояться силы свободных людей, объединенных несмотря на границы.

"Прошлый месяц был сложным для американцев - таможенная политика, решение Трампа отправить своих оппонентов в ГУЛАГ в Сальвадоре. Но несмотря на это, люди находят время, чтобы заявить о непоколебимой поддержке украинского народа и выразить осуждение как Трампу, так и Путину, который в очередной раз "показал" свое стремление к миру, убив 34 человека в Сумах", — заявил Харрисон.

Эта петиция демонстрирует непоколебимую поддержку украинского народа со стороны прогрессивной Америки в его борьбе за свободу и суверенитет, отмечается в пресс-релизе Dekleptocracy Alliance.

Сбор подписей продлится до 27 апреля, после чего петиция будет передана украинским СМИ и общественным организациям для максимального распространения как в Украине, так и в Соединенных Штатах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп объяснил, какие "уступки" предложила Россия для завершения войны в Украине. Трамп заявил, что Россия предложила "остановить войну и захват всей Украины".

Кроме того, лидер США считает, что Украине будет сложно вернуть Крым. По его словам, полуостров был оккупирован, когда президентом был Барак Обама.