Вступ України до ЄС — ЗМІ заявили, що Союз не допомагав Києву

Засідання Європейської ради в Брюсселі. Фото: ОП

ЗМІ вважають, що ЄС "нічого не робив" для членства України та звинувачують Союз у безвідповідальності. Київ досі не відкрив свій перший переговорний кластер із блоком через бездіяльність Брюсселя.

Про це пише Politico.

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Видання пише, що після старту офіційного процесу подання заявок на вступ до ЄС Київ досі не відкрив свій перший переговорний кластер із блоком через бездіяльність Брюсселя. Журналісти вважають, що ситуація може покращитися вже найближчим часом завдяки підтримці Швеції та головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

Водночас шведська міністерка з питань Європи Джессіка Розенкранц заявила, що Україна продемонструвала достатній прогрес для того, щоб блок відкрив перший кластер, який займається "фундаментальними питаннями", такими як верховенство права, і відкриває двері для подальших перемовин.

Натомість Президент України Володимир Зеленський зазначив, що хоче, щоб у 2025 році Київ провів перемовини щодо 5-6 кластерів із необхідних 35.

Нагадаємо, нещодавно в Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС. Там підтримали Київ на шляху в Європу.

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