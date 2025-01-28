Вступление Украины в ЕС — СМИ заявили, что Союз не помогал Киеву

Заседание Европейского совета в Брюсселе. Фото: ОП

СМИ считают, что ЕС "ничего не делал" для членства Украины и обвиняют Союз в безответственности. Киев до сих пор не открыл свой первый переговорный кластер с блоком из-за бездействия Брюсселя.

Об этом пишет Politico.

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Вступление Украины в ЕС

Издание пишет, что после старта официального процесса подачи заявок на вступление в ЕС Киев до сих пор не открыл свой первый переговорный кластер с блоком из-за бездействия Брюсселя. Журналисты считают, что ситуация может улучшиться уже в ближайшее время благодаря поддержке Швеции и главного дипломата ЕС Каи Каллас.

В то же время шведский министр по вопросам Европы Джессика Розенкранц заявила, что Украина продемонстрировала достаточный прогресс для того, чтобы блок открыл первый кластер, который занимается "фундаментальными вопросами", такими как верховенство права, и открывает двери для дальнейших переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет, чтобы в 2025 году Киев провел переговоры по 5-6 кластерам из необходимых 35.

Напомним, недавно в Эстонии сделали заявление относительно вступления Украины в ЕС. Там поддержали Киев на пути в Европу.

Также мы писали, что ЕС выделит Украине 35 млрд евро финпомощи в 2025 году.