Фахівці ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Виявляється, що буквально за пару годин до широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, США буквально врятували нашу енергетику. Головним чинником було те, що вдалось в останні хвилини під'єднати Україну до енергоінфраструктури ЄС.

Невідомі подробиці у своєму матеріалі наводить CNN.

Як США відстояли енергетичну систему України

Журналісти агенції інформують, що ще до 24 лютого 2022 року американці допомагали Україні розірвати залежність від Росії та під'єднати її енергосистему до європейської. Цими зусиллями займався спецпредставник президента США Джо Байдена з енергетики Амос Хохштейн.

Спецпредставник Амос Хохштейн. Фото: Reuters



Підключення до європейської енергомережі було завершено буквально за годину до перших російських ударів, повідомляє CNN.

Також, як з'ясувалось, Білий дім координував виправлення мобільних генераторів та резервних джерел живлення для критичної інфраструктури, а також постачання теплових комплектів та локальних обігрівачів для вразливих регіонів.

Таким чином, зазначається у матеріалі, США забезпечили постійний приплив енергії до України як із європейської мережі, і від партнерів на Близькому Сході, допомагаючи країні переживати зими за умов війни.

Раніше стало відомо, що диктатор ті військовий злочинець Путін закликав країни Східної Європи припинити реверсне постачання газу та електроенергії до України. Це, на його думку, може зупинити українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ.

Також повідомлялось, що з 1 вересня дещо змінилось у тарифах на розподіл електроенергії. Непобутовим споживачам доведеться платити більше.