Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Встигли за години до вторгнення РФ — чим США допомогли Україні

Встигли за години до вторгнення РФ — чим США допомогли Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 02:24
США буквально за пару годин до вторгнення РФ встигли приєднати Україну до енергосистеми Європи, повідомляє CNN
Фахівці ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Виявляється, що буквально за пару годин до широкомасштабного вторгнення РФ на територію України, США буквально врятували нашу енергетику. Головним чинником було те, що вдалось в останні хвилини під'єднати Україну до енергоінфраструктури ЄС.

Невідомі подробиці у своєму матеріалі наводить CNN.

Реклама
Читайте також:

Як США відстояли енергетичну систему України

Журналісти агенції інформують, що ще до 24 лютого 2022 року американці допомагали Україні розірвати залежність від Росії та під'єднати її енергосистему до європейської. Цими зусиллями займався спецпредставник президента США Джо Байдена з енергетики Амос Хохштейн.

Встигли за години до вторгнення РФ — чим США допомогли Україні - фото 1
Спецпредставник Амос Хохштейн. Фото: Reuters


Підключення до європейської енергомережі було завершено буквально за годину до перших російських ударів, повідомляє CNN.

Також, як з'ясувалось, Білий дім координував виправлення мобільних генераторів та резервних джерел живлення для критичної інфраструктури, а також постачання теплових комплектів та локальних обігрівачів для вразливих регіонів.

Таким чином, зазначається у матеріалі, США забезпечили постійний приплив енергії до України як із європейської мережі, і від партнерів на Близькому Сході, допомагаючи країні переживати зими за умов війни.

Раніше стало відомо, що диктатор ті військовий злочинець Путін закликав країни Східної Європи припинити реверсне постачання газу та електроенергії до України. Це, на його думку, може зупинити українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ.

Також повідомлялось, що з 1 вересня дещо змінилось у тарифах на розподіл електроенергії. Непобутовим споживачам доведеться платити більше.

Джо Байден США електроенергія допомога війна в Україні енергетика
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації