Главная Новости дня Успели за часы до вторжения РФ — чем США помогли Украине

Успели за часы до вторжения РФ — чем США помогли Украине

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 02:24
США буквально за пару часов до вторжения РФ успели присоединить Украину к энергосистеме Европы, сообщает CNN
Специалисты ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Оказывается, что буквально за пару часов до широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины, США буквально спасли нашу энергетику. Главным фактором было то, что удалось в последние минуты подключить Украину к энергоинфраструктуре ЕС.

Неизвестные подробности в своем материале приводит CNN.

Как США отстояли энергетическую систему Украины

Журналисты агентства информируют, что еще до 24 февраля 2022 года американцы помогали Украине разорвать зависимость от России и подключить ее энергосистему к европейской. Этими усилиями занимался спецпредставитель президента США Джо Байдена по энергетике Амос Хохштейн.

Успели за часы до вторжения РФ — чем США помогли Украине - фото 1
Спецпредставитель Амос Хохштейн. Фото: Reuters


Подключение к европейской энергосети было завершено буквально за час до первых российских ударов, сообщает CNN.

Также, как выяснилось, Белый дом координировал исправление мобильных генераторов и резервных источников питания для критической инфраструктуры, а также поставки тепловых комплектов и локальных обогревателей для уязвимых регионов.

Таким образом, отмечается в материале, США обеспечили постоянный приток энергии в Украину как из европейской сети, так и от партнеров на Ближнем Востоке, помогая стране переживать зимы в условиях войны.

Ранее стало известно, что диктатор и военный преступник Путин призвал страны Восточной Европы прекратить реверсные поставки газа и электроэнергии в Украину. Это, по его мнению, может остановить украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ.

Также сообщалось, что с 1 сентября несколько изменилось в тарифах на распределение электроэнергии. Небытовым потребителям придется платить больше.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
