Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Всесвітній день боротьби зі СНІДом — що відомо про вірус arrow

Всесвітній день боротьби зі СНІДом — що відомо про вірус

1 грудня 2024 07:15
Аркадій Пастула - Редактор
Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1 грудня — що варто знати кожному
Символ солідарності із ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. Фото: drohobych-poliklinika.org.ua
Аркадій Пастула - Редактор

У світі 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Відомо, що від захворювання загалом померло близько 40,4 мільйона людей.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про захворювання.

Читайте також:

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом був вперше відзначений 1 грудня 1988 року за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це сталося після заклику, який прозвучав на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн щодо важливості соціальної терпимості та покращення обміну інформацією про ВІЛ/СНІД.

З того часу цей день відзначається щорічно. Основна мета — привернути увагу суспільства до цієї глобальної проблеми.

ВІЛ та СНІД є однією з найбільших сучасних глобальних проблем, і ця тема активно обговорюється на міжнародних конференціях, форумах та демонстраціях, спрямованих на підвищення обізнаності та профілактику захворювання.

Як передається захворювання

ВІЛ передається через кров, сперму та прееякулят, вагінальні та ректальні виділення і грудне молоко. Заразитися ним може будь-хто — чоловіки та жінки через незахищений статевий акт, дорослі та діти внаслідок зараження у разі поранення, під час надання чи отримання домедичної допомоги, діти — під час внутрішньоутробного розвитку чи пологів ВІЛ-позитивної матері, яка не отримувала необхідного лікування.

Протягом перших тижнів, місяців або навіть років носійства ВІЛ, інфікована людина може не відчувати жодних симптомів. Однак вірус поступово атакує і руйнує імунну систему, що дозволяє йому поширюватися і передаватися іншим.

Якщо людина не виявить вірус своєчасно і не почне лікування, у неї може розвинутися СНІД — стадія, коли імунна система настільки ослаблена, що не здатна захищати організм навіть від найпростіших інфекцій. 

Відомо, що станом на 2023 рік понад 38 мільйонів людей у світі живуть із ВІЛ. Завдяки доступу до антиретровірусної терапії, багато з них можуть вести повноцінне життя, контролюючи вірус і значно знижуючи ризик розвитку СНІДу.

Основні симптоми

Гострі симптоми (перші 2-4 тижні після зараження):

  • лихоманка;
  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • втома;
  • лімфаденопатія (збільшення лімфатичних вузлів);
  • висипи;
  • м'язові болі;
  • діарея.

Безсимптомна стадія (хронічна, може тривати роки):

  • відсутність яскравих симптомів;
  • прогресивне ослаблення імунної системи.

Стадія СНІД (останній етап):

  • значне схуднення;
  • хронічні інфекції (пневмонія, туберкульоз);
  • онкологічні захворювання;
  • постійна лихоманка;
  • проблеми з пам'яттю, сплутаність свідомості;
  • висипи, виразки на шкірі.

Як захистити себе:

  • завжди використовуйте контрацепцію під час статевого контакту, щоб зменшити ризик зараження;
  • регулярно проходьте тестування на ВІЛ, особливо якщо у вас були ризиковані статеві контакти або інші можливості для зараження;
  • менша кількість статевих партнерів знижує ризик зараження ВІЛ;
  • уникайте спільного використання інструментів для ін'єкцій, таких як голки та шприци;
  • для людей з високим ризиком зараження ВІЛ є можливість застосовувати профілактичні препарати (PrEP), які значно знижують ймовірність інфікування;
  • ВІЛ-позитивні жінки повинні отримувати лікування, щоб знизити ризик передачі вірусу дитині під час вагітності та пологів;
  • вакцинація проти гепатиту B та інших захворювань може зменшити ймовірність зараження через кров.

Нагадаємо, протягом шести місяців в Україні було зареєстровано понад п'ять тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Відомо, що 20-30% із цих випадків стосуються підлітків.

Також Одеська область є однією з лідерів в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин

лікарні хвороба ВІЛ СНІД люди захворювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:21 Секретарка СБУ з Куп'янська стала колаборанткою — рішення суду

07:20 Штраф за втрату паперового ВОД — юрист пояснив нюанс

07:17 Росія атакувала Київ дронами — скільки цілей збила ППО

07:15 Всесвітній день боротьби зі СНІДом — що відомо про вірус

07:05 Торкнеться всіх — що треба знати про головне нововведення грудня

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

07:01 ПриватБанк заблокував кошти після операцій з криптою — що робити

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

06:30 Пшениця знову впала в ціні — скільки коштує зерно

06:30 Некоректні дані в реєстрі "Оберіг" — коли треба йти в ТЦК

06:29 Як вся Росія — скільки китайців готові бойкотувати товари з РФ

07:21 Секретарка СБУ з Куп'янська стала колаборанткою — рішення суду

07:20 Штраф за втрату паперового ВОД — юрист пояснив нюанс

07:17 Росія атакувала Київ дронами — скільки цілей збила ППО

07:15 Всесвітній день боротьби зі СНІДом — що відомо про вірус

07:05 Торкнеться всіх — що треба знати про головне нововведення грудня

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

07:01 ПриватБанк заблокував кошти після операцій з криптою — що робити

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

06:30 Пшениця знову впала в ціні — скільки коштує зерно

06:30 Некоректні дані в реєстрі "Оберіг" — коли треба йти в ТЦК

06:29 Як вся Росія — скільки китайців готові бойкотувати товари з РФ

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК