Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1 грудня — що варто знати кожному

Символ солідарності із ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. Фото: drohobych-poliklinika.org.ua

У світі 1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом. Відомо, що від захворювання загалом померло близько 40,4 мільйона людей.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про захворювання.

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Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Всесвітній день боротьби зі СНІДом був вперше відзначений 1 грудня 1988 року за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це сталося після заклику, який прозвучав на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн щодо важливості соціальної терпимості та покращення обміну інформацією про ВІЛ/СНІД.

З того часу цей день відзначається щорічно. Основна мета — привернути увагу суспільства до цієї глобальної проблеми.

ВІЛ та СНІД є однією з найбільших сучасних глобальних проблем, і ця тема активно обговорюється на міжнародних конференціях, форумах та демонстраціях, спрямованих на підвищення обізнаності та профілактику захворювання.

Як передається захворювання

ВІЛ передається через кров, сперму та прееякулят, вагінальні та ректальні виділення і грудне молоко. Заразитися ним може будь-хто — чоловіки та жінки через незахищений статевий акт, дорослі та діти внаслідок зараження у разі поранення, під час надання чи отримання домедичної допомоги, діти — під час внутрішньоутробного розвитку чи пологів ВІЛ-позитивної матері, яка не отримувала необхідного лікування.

Протягом перших тижнів, місяців або навіть років носійства ВІЛ, інфікована людина може не відчувати жодних симптомів. Однак вірус поступово атакує і руйнує імунну систему, що дозволяє йому поширюватися і передаватися іншим.

Якщо людина не виявить вірус своєчасно і не почне лікування, у неї може розвинутися СНІД — стадія, коли імунна система настільки ослаблена, що не здатна захищати організм навіть від найпростіших інфекцій.

Відомо, що станом на 2023 рік понад 38 мільйонів людей у світі живуть із ВІЛ. Завдяки доступу до антиретровірусної терапії, багато з них можуть вести повноцінне життя, контролюючи вірус і значно знижуючи ризик розвитку СНІДу.

Основні симптоми

Гострі симптоми (перші 2-4 тижні після зараження):

лихоманка;

біль у горлі;

головний біль;

втома;

лімфаденопатія (збільшення лімфатичних вузлів);

висипи;

м'язові болі;

діарея.

Безсимптомна стадія (хронічна, може тривати роки):

відсутність яскравих симптомів;

прогресивне ослаблення імунної системи.

Стадія СНІД (останній етап):

значне схуднення;

хронічні інфекції (пневмонія, туберкульоз);

онкологічні захворювання;

постійна лихоманка;

проблеми з пам'яттю, сплутаність свідомості;

висипи, виразки на шкірі.

Як захистити себе:

завжди використовуйте контрацепцію під час статевого контакту, щоб зменшити ризик зараження;

регулярно проходьте тестування на ВІЛ, особливо якщо у вас були ризиковані статеві контакти або інші можливості для зараження;

менша кількість статевих партнерів знижує ризик зараження ВІЛ;

уникайте спільного використання інструментів для ін'єкцій, таких як голки та шприци;

для людей з високим ризиком зараження ВІЛ є можливість застосовувати профілактичні препарати (PrEP), які значно знижують ймовірність інфікування;

ВІЛ-позитивні жінки повинні отримувати лікування, щоб знизити ризик передачі вірусу дитині під час вагітності та пологів;

вакцинація проти гепатиту B та інших захворювань може зменшити ймовірність зараження через кров.

Нагадаємо, протягом шести місяців в Україні було зареєстровано понад п'ять тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Відомо, що 20-30% із цих випадків стосуються підлітків.

Також Одеська область є однією з лідерів в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин.