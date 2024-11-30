Кількість хворих на ВІЛ в Україні значно збільшилась — професорка

Лікар бере кров з вени. Фото: Pexels

За пів року в Україні зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворюваності на ВІЛ. 20-30% з тих, у кого знайшли хворобу — підлітки.

Про це розповіла професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошин журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 29 листопада.

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За словами Ірини Волошин, за останній рік в Україні колосально зросли показники захворюваності на сифіліс. Крім того, захворюваність зростає й на ВІЛ.

"Лише за пів року виявлено понад 5 тисяч нових випадків захворюваності на ВІЛ. Тобто, в нас щомісяця майже 1000 нових випадків реєструється", — зазначила професорка.

Вона додала, що головна проблема сексуального та репродуктивного здоров'я у підлітків полягає в законодавстві. Мовляв, існує юридична колізія, зокрема, щодо конфіденційності звернення громадян.

"Тому що, знову ж таки, звідки у підлітка кошти на ті ж презервативи? Де у підлітка кошти на засоби для екстреної контрацепції? Прийти вільно поділитися своєю проблемою підліток теж не може, адже батьки до 18 років мають доступ до всієї інформації", — зазначила Ірина Волошин.

Нагадаємо, професорка Ірина Волошин розповіла, що в Україні зросла кількість пологів серед підлітків віком до 18 років. Ця проблема стає все більш актуальною.

В Україні можуть бути мобілізовані люди з ВІЛ та туберкульозом. Це залежить від того, на якій стадії перебуває особа з ВІЛ та чи впливає туберкульоз на здатність виконувати бойові завдання.