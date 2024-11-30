Підліткова вагітність — професорка заявила про зростання кількості випадків

Вагітна жінка. Фото: Pexels

В Україні зросла кількість пологів серед підлітків віком до 18 років. Така проблема стає все більш актуальною.

Про це розповіла професорка кафедри сімейної медицини Ірина Волошин журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 29 листопада.

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За словами Волошиної, проблема небажаної вагітності серед підлітків зараз стає та стає все більш актуальною. Вона також додала, що підліткова та дитяча вагітність — небажане медичне явище, адже тягне за собою більше ускладнень.

"Я не скажу, що тут краще переривати або народжувати, все-таки краще робити профілактику і вжити заходів щодо недопущення небажаної вагітності", — зазначила професорка.

За словами лікарки, Україні потрібно працювати над ефективними шляхами запобігання небажаних вагітностей серед підлітків. Для цього необхідно впроваджувати певні механізми.

Нагадаємо, українські жінки, які чекають на народження дитини, можуть отримати безплатно якісні послуги з ведення вагітності та допомоги при пологах. Для цього потрібно обрати один з комунальних або приватних медзакладів, який має договір із НСЗУ.

Жінки в Україні можуть отримати допомогу по вагітності та пологах. Пенсійний фонд України поділився деталями виплати цієї допомоги для фізичних осіб-підприємців.